Taste & Drive στην Αίγινα: Ένα ταξίδι που το γεύεσαι
Taste & Drive στην Αίγινα: Ένα ταξίδι που το γεύεσαι

Ένα γαστρονομικό οδοιπορικό στο πανέμορφο νησί της Αίγινας, με γεύσεις γεμάτες συναίσθημα.

Taste & Drive στην Αίγινα: Ένα ταξίδι που το γεύεσαι
Ξημερώνει στον Πειραιά και είναι ωραία. Γιατί αυτό το ξημέρωμα μας βρίσκει να επιβιβαζόμαστε στο καράβι, στην Ωραία «Ελένη», που θα μας ταξιδέψει στο νησί της Αίγινας. Το σινιάλο για να επιβιβαστούμε μας δίνει το πράσινο φως και με το δάχτυλο στο κουμπί εκκίνησης, πατώ το START. Το αυτοκίνητό μας φορτωμένο με όλα τα απαραίτητα εφόδια για το ταξίδι, γίνεται μαζί μας ένας από τους επιβάτες.

