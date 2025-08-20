Αποστολή στο Νότιο Πήλιο: Παλαιό Τρίκερι, η κρυμμένη Κυκλάδα του Παγασητικού
Αποστολή στο Νότιο Πήλιο: Παλαιό Τρίκερι, η κρυμμένη Κυκλάδα του Παγασητικού

Ένα μέρος που δεν θέλει να σε εντυπωσιάσει, αλλά να σε αλλάξει. Η αυθεντικότερη εμπειρία να ζήσεις στην εποχή μας.

Αποστολή στο Νότιο Πήλιο: Παλαιό Τρίκερι, η κρυμμένη Κυκλάδα του Παγασητικού
Η θάλασσα είναι ήρεμη καθώς το θαλάσσιο ταξί μας μεταφέρει από τον Αλογόπορο στο μικρό λιμανάκι στο Παλαιό Τρίκερι. Λιγότερο από δέκα λεπτά διαδρομής και αποδεικνύονται ικανά για να μπούμε σε ένα άλλο νησιωτικό, αυτή τη φορά σύμπαν, που έχει ως γνώμονα την απλότητα και την κυριαρχία της φύσης. Ο καπετάνιος μας δίνει μερικές χρήσιμες πληροφορίες για το νησί και πολύ σύντομα μας κάνει μία γενική ξενάγηση. Μπροστά μας, το Παλαιό Τρίκερι αναδύεται από τα γαλαζοπράσινα νερά του Παγασητικού σαν μια ξεχασμένη σελίδα από κάποιο παραμύθι των Γκριμ.

