Ο επίγειος «ορεινός παράδεισος» της Ηπείρου
Πίτα με φύλλο, ελληνικός καφές και ένα πιατάκι με γλυκό του κουταλιού συντροφιά του στο τραπέζι.
Αύγουστος δεν σημαίνει πάντα θάλασσα. Για πολλούς, Αύγουστος σημαίνει βουνό: τσίπουρο στην πλατεία με τον ήχο του κλαρίνου να συνοδεύει την παρέα, πεζοπορίες στα δάση και μια ζακέτα ριγμένη στους ώμους όταν πέφτει ο ήλιος. Αν αυτή η εικόνα μοιάζει γνώριμη, τότε τα χωριά της Ηπείρου είναι ο ιδανικός προορισμός. Και ο Αύγουστος είναι η καλύτερη στιγμή για να τα ανακαλύψει κανείς.
Στα Ζαγοροχώρια για παράδοση και στιγμές στη φύση
Τα Ζαγοροχώρια αποτελούνται από 46 χωριά σπαρμένα σε ένα μαγευτικό τοπίο με ποτάμια, καταρράκτες, σπηλιές και εμβληματικά φαράγγια. Η πέτρα κυριαρχεί παντού: στα σπίτια, στα πλακόστρωτα δρομάκια, στις πλατείες με τα καφενεία. Μια εικόνα που μένει χαραγμένη στη μνήμη. Η ηρεμία του τόπου, η ζεστασιά των ανθρώπων και η άμεση επαφή με τη φύση δημιουργούν εμπειρίες που δύσκολα ξεχνιούνται.
Τα χωριά είναι χτισμένα κοντά το ένα στο άλλο, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για περιήγηση. Μέσα από τα μονοπάτια και την αρχιτεκτονική τους ο επισκέπτης ανακαλύπτει την ψυχή του τόπου. Δεκάδες διαδρομές, άλλες εύκολες κι άλλες πιο απαιτητικές, οδηγούν σε δάση και ξέφωτα που μοιάζουν έτοιμα να φωτογραφηθούν. Τα πέτρινα γεφύρια-σήμα κατατεθέν της περιοχής, όπως το ξακουστό γεφύρι του Κοκκόρη- μαζί με τα μοναστήρια με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους, κάποια από τα οποία παραμένουν ανοιχτά στους επισκέπτες, ολοκληρώνουν την εμπειρία.
