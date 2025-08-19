Long weekend σε έναν κατάφυτο παράδεισο της Εύβοιας
Long weekend σε έναν κατάφυτο παράδεισο της Εύβοιας
Κρυμμένο στις πλαγιές της Δίρφυος, το χωριό Στενή προσφέρει ό,τι χρειάζεται κανείς για ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο.
Μόλις μιάμιση ώρα από την Αθήνα, η Στενή Δίρφυος αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό για σύντομες εξορμήσεις από την πόλη, ιδιαίτερα για όσους χρειάζονται ένα μικρό διάλειμμα από τους ρυθμούς της καθημερινότητας. Ο οικισμός βρίσκεται στις νότιες πλαγιές της Δίρφυος, σε υψόμετρο 450 μέτρων, και απέχει περίπου 32 χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα. Οι αποστάσεις επιτρέπουν δύο «γεμάτες» μέρες χωρίς πολλά χιλιόμετρα.
Φτάνοντας, ο επισκέπτης συναντά έναν χωριό που απλώνεται γύρω από την πλατεία, με σπίτια στην πλαγιά και δρόμους που κρατούν την παραδοσιακή του μορφή. Από την πρώτη στιγμή έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε ορεινό προορισμό αλλά ταυτόχρονα σε έναν τόπο που παραμένει ζωντανός και φιλόξενος όλες τις εποχές.
Η Στενή έχει κίνηση όλο τον χρόνο και τα Σαββατοκύριακα γεμίζει με κόσμο, κάτι που υποδεικνύει τη σταθερή της δημοφιλία. Για τον ταξιδιώτη αποτελεί μια απόδραση που οργανώνεται εύκολα, χωρίς πολλά-πολλά. Η μικρή απόσταση σημαίνει λιγότερη ώρα στον δρόμο και περισσότερη στον προορισμό, είτε για μια γρήγορη μονοήμερη εξόρμηση είτε για ένα χαλαρό Σαββατοκύριακο. Αυτή η ισορροπία την κρατά σταθερά ψηλά στις επιλογές για κοντινές εκδρομές από την Αθήνα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Φτάνοντας, ο επισκέπτης συναντά έναν χωριό που απλώνεται γύρω από την πλατεία, με σπίτια στην πλαγιά και δρόμους που κρατούν την παραδοσιακή του μορφή. Από την πρώτη στιγμή έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε ορεινό προορισμό αλλά ταυτόχρονα σε έναν τόπο που παραμένει ζωντανός και φιλόξενος όλες τις εποχές.
Η Στενή έχει κίνηση όλο τον χρόνο και τα Σαββατοκύριακα γεμίζει με κόσμο, κάτι που υποδεικνύει τη σταθερή της δημοφιλία. Για τον ταξιδιώτη αποτελεί μια απόδραση που οργανώνεται εύκολα, χωρίς πολλά-πολλά. Η μικρή απόσταση σημαίνει λιγότερη ώρα στον δρόμο και περισσότερη στον προορισμό, είτε για μια γρήγορη μονοήμερη εξόρμηση είτε για ένα χαλαρό Σαββατοκύριακο. Αυτή η ισορροπία την κρατά σταθερά ψηλά στις επιλογές για κοντινές εκδρομές από την Αθήνα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα