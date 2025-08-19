Το καλοκαίρι παρατείνεται με island hopping στις Σποράδες
Το καλοκαίρι παρατείνεται με island hopping στις Σποράδες

Από το γραφικό σκηνικό της Σκιάθου, στα παραδοσιακά χωριά και τα καταπράσινα μονοπάτια της Σκοπέλου, μέχρι την ήρεμη αγκαλιά της Αλοννήσου, η διαδρομή γίνεται μια συλλεκτική ταξιδιωτική εμπειρία.

Το island hopping στα ελληνικά νησιά υπήρξε πάντα μια αγαπημένη εμπειρία για όσους θέλουν να ζήσουν περισσότερα σε ένα καλοκαίρι. Η χαρά του βρίσκεται στην ελευθερία της κίνησης, στη δυνατότητα να γνωρίσετε διαφορετικά νησιά, να αλλάζετε εικόνες και ρυθμούς χωρίς να απομακρύνεστε πολύ. Είναι η αίσθηση ότι κάθε μέρα σας χαρίζει μια νέα παραλία, μια καινούργια γεύση, μια διαφορετική ατμόσφαιρα κι όλα αυτά μέσα σε λίγες ώρες ταξιδιού. Από το γραφικό σκηνικό της Σκιάθου, στα παραδοσιακά χωριά και τα καταπράσινα μονοπάτια της Σκοπέλου, μέχρι την ήρεμη αγκαλιά της Αλοννήσου, η διαδρομή γίνεται μια συλλεκτική ταξιδιωτική εμπειρία που παρατείνει το καλοκαίρι.

