Μια συναρπαστική σαββατιάτικη βόλτα στο γοητευτικό Notting Hill λίγο πριν το διάσημο καρναβάλι του
Μια συναρπαστική σαββατιάτικη βόλτα στο γοητευτικό Notting Hill λίγο πριν το διάσημο καρναβάλι του
Ρομαντικοί, foodies και κυνηγοί αντικών δίνουν ραντεβού στη διασημότερη αγορά και μια από τις γραφικότερες περιοχές του Λονδίνου
Μπορεί να έχουν περάσει 26 σχεδόν χρόνια από τότε που η διάσημη ρομαντική ταινία «Notting Hill» ξεδίπλωσε στη μεγάλη οθόνη τη γοητευτική ταυτότητα της λονδρέζικης περιοχής που υπήρξε το σκηνικό του έρωτα των Hugh Grant και Julia Roberts, πλήθη όμως επισκεπτών απ΄όλο τον κόσμο εξακολουθούν να καταφθάνουν στο γραφικό Notting Hill αναζητώντας τον αξεπέραστο μποέμ ρομαντισμό που αποπνέει.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα