Αύγουστος στη Σκόπελο: Διακοπές με σκιά από πεύκα και θέα στο Αιγαίο
Αύγουστος στη Σκόπελο: Διακοπές με σκιά από πεύκα και θέα στο Αιγαίο

Μια διαδρομή στο καταπράσινο νησί της Σκοπέλου, το κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων.

Αύγουστος στη Σκόπελο: Διακοπές με σκιά από πεύκα και θέα στο Αιγαίο
Η Σκόπελος είναι ένα νησί που έχει κερδίσει τη θέση του ανάμεσα στους πιο ιδιαίτερους προορισμούς του Αιγαίου. Το πράσινο των πεύκων που κατεβαίνει ως τη θάλασσα και η χώρα με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική της συνθέτουν ένα τοπίο που δύσκολα συναντά κανείς αλλού. Δεν πρόκειται για τον τυπικό καλοκαιρινό προορισμό αλλά για έναν τόπο που συνδυάζει φύση, ιστορία και γνήσια φιλοξενία. Ο Αύγουστος εδώ έχει τη δική του ταυτότητα, με εμπειρίες που δίνουν αξία σε κάθε ταξίδι.

