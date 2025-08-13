Από τη Σαντορίνη στην Ιθάκη: Το τυροκομικό ταξίδι του Χρύσανθου Καραβία
Από τη Σαντορίνη στην Ιθάκη: Το τυροκομικό ταξίδι του Χρύσανθου Καραβία
Τα τυριά του κουβαλούν μέσα τους την ιστορία του νησιού, τη μυρωδιά των βοτάνων του, τον αλμυρό αέρα του Ιονίου.
Το απόγευμα, ο ήλιος χρυσίζει τα νερά στο λιμάνι, στο Βαθύ της Ιθάκης, και η αλμύρα της θάλασσας μπλέκεται με τα αρώματα των βοτάνων που φυτρώνουν στο νησί.
Εκεί μας περιμένει ο Χρύσανθος Καραβίας: μέχρι χθες για εμένα απλά ένα όνομα που είχα ακούσει με ζεστά λόγια από τον οινοποιό Σκλάβο στην Κεφαλονιά. «Πηγαίνετε να δείτε τι κάνει ο Χρύσανθος στην Ιθάκη», μου είχε πει., «κάτι μοναδικό». Και τώρα, καθώς τον ακολουθούμε με το αυτοκίνητο προς το κτήμα όπου στεγάζεται το τυροκομείο του, αρχίζω να καταλαβαίνω τι εννοούσε.
