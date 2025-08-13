ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Από τη Σαντορίνη στην Ιθάκη: Το τυροκομικό ταξίδι του Χρύσανθου Καραβία
TRAVEL.GR

Από τη Σαντορίνη στην Ιθάκη: Το τυροκομικό ταξίδι του Χρύσανθου Καραβία

Τα τυριά του κουβαλούν μέσα τους την ιστορία του νησιού, τη μυρωδιά των βοτάνων του, τον αλμυρό αέρα του Ιονίου.

Από τη Σαντορίνη στην Ιθάκη: Το τυροκομικό ταξίδι του Χρύσανθου Καραβία
Το απόγευμα, ο ήλιος χρυσίζει τα νερά στο λιμάνι, στο Βαθύ της Ιθάκης, και η αλμύρα της θάλασσας μπλέκεται με τα αρώματα των βοτάνων που φυτρώνουν στο νησί.

Εκεί μας περιμένει ο Χρύσανθος Καραβίας: μέχρι χθες για εμένα απλά ένα όνομα που είχα ακούσει με ζεστά λόγια από τον οινοποιό Σκλάβο στην Κεφαλονιά. «Πηγαίνετε να δείτε τι κάνει ο Χρύσανθος στην Ιθάκη», μου είχε πει., «κάτι μοναδικό». Και τώρα, καθώς τον ακολουθούμε με το αυτοκίνητο προς το κτήμα όπου στεγάζεται το τυροκομείο του, αρχίζω να καταλαβαίνω τι εννοούσε.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης