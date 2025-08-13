Έρευνα για τη στέγαση του προσωπικού από τα ξενοδοχεία

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Οι ανάγκες για στέγαση προσωπικού από τα ξενοδοχεία θα αυξηθούν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια, όπως αναφέρουν πηγές της ξενοδοχειακής αγοράς, στο πλαίσιο μελέτης που διενεργήθηκε από την GBR Consulting για λογαριασμό του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Στην σχετική μελέτη κατατίθενται 5 προτάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την υφιστάμενη κατάσταση για τη στέγαση των υπαλλήλων που εργάζονται στα ξενοδοχεία και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση προσωπικού. Ήδη ο κλάδος της φιλοξενίας αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, ιδίως στις χαμηλότερες ξενοδοχειακές κατηγορίες ενώ υπάρχει όλο και περισσότερο η ανάγκη για αλλοδαπούς εργαζόμενους προκειμένου να καλύψουν θέσεις εργασίας.

