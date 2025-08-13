Δεκαπενταύγουστος στo Ρέθυμνο: Μια περιήγηση στις εκκλησίες και τα μοναστήρια του νομού
Δεκαπενταύγουστος στo Ρέθυμνο: Μια περιήγηση στις εκκλησίες και τα μοναστήρια του νομού
Τα θρησκευτικά και εκκλησιαστικά μνημεία του Ρεθύμνου συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα και ιστορικότερα της Κρήτης.
Γνωστό για τον ποιμενικό του χαρακτήρα και τις πλαγιές του Ψηλορείτη, το Ρέθυμνο είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία στην Κρήτη. Έχοντας αποτελέσει σταυροδρόμι πολιτισμών ήδη από την αρχαιότητα, η περιοχή του Ρεθύμνου φιλοξενεί σημαντικά ιστορικά μνημεία που τραβούν το ενδιαφέρον επισκεπτών και ντόπιων, ενώ αξίζει να αναφερθεί πως τα θρησκευτικά και εκκλησιαστικά μνημεία του Ρεθύμνου συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα και ιστορικότερα της Κρήτης. Μάλιστα, δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός πως σε αυτά τα μοναστήρια, οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν σπάνια κειμήλια της εκκλησιαστικής τέχνης που δύσκολα συναντώνται σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
