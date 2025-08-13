Μια μονοκατοικία προς πώληση στο Κορωπί
Επενδυτική ευκαιρία από το χαρτοφυλάκιο της doValue, για όσους αναζητούν κατοικία στο Κορωπί.
Το Κορωπί είναι μια ήσυχη αλλά εξαιρετικά προσβάσιμη περιοχή των Μεσογείων. Υπάρχουν τοπικά πάρκα, παιδικές χαρές και ήσυχοι δρόμοι, ιδανικοί για οικογένειες. Επίσης, βρίσκονται κοντά σχολεία, αγορά, πάρκα και δημόσιες συγκοινωνίες. Τα ακίνητα στην περιοχή παρουσιάζουν σταθερή ζήτηση και εξελίσσονται με αυξανόμενη αξία. Τέλος, η ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου προσθέτει ιδιαίτερο χαρακτήρα στην καθημερινότητα.
Μέσω της πλατφόρμας ακινήτων www.altamiraproperties.gr, η doValue διαθέτει μία μονοκατοικία 460,06 τ.μ. στο Κορωπί, που αποτελεί εξαιρετική επιλογή για όσους επιθυμούν να ζήσουν ή να επενδύσουν σε μια περιοχή με αυξανόμενη ζήτηση για κατοικίες.
