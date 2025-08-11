MOSAY KOS: Ο ορισμός της πολυτέλειας στα Δωδεκάνησα

Το πολυτελέστατο αυτό all-suite ξενοδοχείο δεν ήρθε απλώς να προστεθεί στον τουριστικό χάρτη της χώρας και του νησιού, αλλά να αλλάξει τα δεδομένα, φέρνοντας την έννοια της «απόλυτης πολυτέλειας» σε νέο επίπεδο.

Η αρχιτεκτονική του υπογράφει την κομψότητα της μινιμαλιστικής αισθητικής, με φυσικούς τόνους, διακριτικά έργα τέχνης και άνετους, φωτεινούς χώρους. Κάθε σουίτα είναι σχεδιασμένη ως ιδιωτικό καταφύγιο: από τις Superior Sea View με ανεμπόδιστη θέα στο Αιγαίο, έως τις Royal Sea View με ιδιωτική πισίνα και πανοραμικό μπαλκόνι. Η επιλογή των υλικών, ο εξοπλισμός και οι παροχές αντανακλούν μια φιλοσοφία που συνδυάζει την ελληνική παράδοση με διεθνή αισθητική και υψηλή λειτουργικότητα.

Η γαστρονομία στο MOSAY είναι εμπειρία από μόνη της. Οι επισκέπτες απολαμβάνουν μεσογειακές δημιουργίες και διεθνείς γεύσεις με ιδιαίτερη έμφαση στην ασιατική κουζίνα, ενώ το beach bar και το pool bar ολοκληρώνουν την εικόνα με signature cocktails και μεζέδες πάνω στο κύμα. Το spa, εμπνευσμένο από θεραπείες του κόσμου, προσφέρει στιγμές ευεξίας και χαλάρωσης, με υπηρεσίες που ξεκινούν από αναζωογονητικές θεραπείες σώματος και φτάνουν μέχρι εξατομικευμένα προγράμματα ευεξίας.

Με την τοποθεσία του ακριβώς πάνω στην παραλία, ιδιωτικές ξαπλώστρες, υπηρεσία concierge, εξωτερική πισίνα και υποδειγματική εξυπηρέτηση, το MOSAY αποτελεί σημείο αναφοράς για τον high-end ταξιδιώτη που αναζητά κάτι παραπάνω από μια διαμονή. Εδώ, η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, αλλά τρόπος ζωής.



MOSAY TIPS

Το MOSAY διαθέτει πολυτελείς σουίτες σχεδιασμένες να εκπληρώνουν κάθε προσδοκία:

Superior Sea View Suites με μπαλκόνι — με θέα στο απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.

Deluxe Suites με ιδιωτική πισίνα & μπαλκόνι , Deluxe Beachfront Suites με ιδιωτική πισίνα — ιδανικά για χαλάρωση και απόλυτη ιδιωτικότητα.





, — ιδανικά για χαλάρωση και απόλυτη ιδιωτικότητα. Executive Beachfront Suites με ιδιωτική πισίνα — ευρύχωρες, με εκπληκτική θέα και εξαιρετική άνεση.

— ευρύχωρες, με εκπληκτική θέα και εξαιρετική άνεση. Royal Sea View Suites με ιδιωτική πισίνα και μπαλκόνι — κορυφαίο δείγμα πολυτέλειας, με πανοραμική θέα.

Παραλιακή τοποθεσία : μπροστά σε ιδιωτική παραλία με ξαπλώστρες και ομπρέλες.

Εξωτερική πισίνα (seasonal), σπα, γυμναστήριο.





Τρεις επιλογές φαγητού & ποτού : εστιατόρια (buffet & à‑la‑carte), beach bar, pool bar.



Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου : δωρεάν Wi‑Fi, concierge, υπηρεσία δωματίου, μεταφορά από/προς αεροδρόμιο.





Υπηρεσίες ευεξίας & πολυτέλειας: spa, σπα θεραπείες, jacuzzi, καθημερινή καθαριότητα, δωρεάν παροχές πρωινού.



WEB SITE: https://www.mosaykos.com/











