Η Σαντορίνη του οίνου και της αμπέλου: Το προφίλ ενός διεθνούς οινικού προορισμού αξιώσεων
Οι ποικιλίες, η μοναδικότητα του Θηραϊκού αμπελώνα και οι κορυφαίες εμπειρίες οινογευσίας στο «Νησί του Ηφαιστείου»
Η σταρ του συμπλέγματος των Κυκλάδων, η πρωταγωνίστρια του θερινού Αιγαιοπελαγίτικου ονείρου, το νησί του ηφαιστείου και του φαντασμαγορικού ηλιοβασιλέματος που έχει γίνει διεθνώς ταυτόσημο με το ελληνικό καλοκαίρι, ο τόπος της μυστικιστικής αύρας που σε συνεπαίρνει, του μοναδικού τοπίου που σε καθηλώνει και του σπουδαίου πολιτισμού που εντυπωσιάζει, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις.
Η Σαντορίνη, με τη συμπυκνωμένη, ασύγκριτη ομορφιά και τη διεθνή ακτινοβολία, είναι ο τόπος όπου η ηφαιστειακή λάβα έχει αφήσει το θαυμαστό της αποτύπωμα εδώ και χιλιετίες. Είναι το νησί της καλντέρας, μια εικόνα που κόβει την ανάσα με τη συγκλονιστική ομορφιά της και τη θέα που προσφέρει. Είναι η αναμέτρηση των μοναδικών αποχρώσεων των βράχων και των γαντζωμένων πάνω τους κατάλευκων, υπόσκαφων σπιτιών με τη μπλε απεραντοσύνη του Αιγαίου.
