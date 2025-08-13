Δεκαπενταύγουστος με βουτιές, φύση και απομόνωση -Ήσυχες διακοπές σε 4 νησιά της Ελλάδας
Δεκαπενταύγουστος με βουτιές, φύση και απομόνωση -Ήσυχες διακοπές σε 4 νησιά της Ελλάδας
Διακοπές σε μικρά νησιά που προσφέρουν ξεκούραση, χωρίς πολυκοσμία
Δεκαπενταύγουστος. Η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά δυνατά. Κάποιοι επιλέγουν να βρίσκονται «μέσα στα πράγματα», στους πιο δημοφιλείς προορισμούς, ενώ άλλοι αναζητούν την ηρεμία μακριά από τη φασαρία και την πολυκοσμία, σε μέρη αυθεντικά που προσφέρουν χαλάρωση στο απόλυτο. Αυτά είναι 4 νησιά της Ελλάδας που υπόσχονται ήσυχες διακοπές και στιγμές πραγματικής απόδρασης.
Καστός
Το μικρό νησάκι του Καστού, στα δυτικά της Ελλάδας, κοντά στον Κάλαμο και το Μεγανήσι, απέναντι από τον Μύτικα της Αιτωλοακαρνανίας, αποτελεί παράδεισο για όσους αναζητούν την απομόνωση. Για να φτάσει κανείς εκεί, χρειάζεται να πάρει καραβάκι είτε από τη Λευκάδα είτε από τον Μύτικα. Αν και ιδιαίτερα αγαπητός στους ιστιοπλόους, ο Καστός δεν συγκαταλέγεται στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, γεγονός που τον καθιστά ιδανικό για χαλαρές διακοπές.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Καστός
Το μικρό νησάκι του Καστού, στα δυτικά της Ελλάδας, κοντά στον Κάλαμο και το Μεγανήσι, απέναντι από τον Μύτικα της Αιτωλοακαρνανίας, αποτελεί παράδεισο για όσους αναζητούν την απομόνωση. Για να φτάσει κανείς εκεί, χρειάζεται να πάρει καραβάκι είτε από τη Λευκάδα είτε από τον Μύτικα. Αν και ιδιαίτερα αγαπητός στους ιστιοπλόους, ο Καστός δεν συγκαταλέγεται στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, γεγονός που τον καθιστά ιδανικό για χαλαρές διακοπές.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα