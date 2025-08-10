Αφέτες και Νεοχώρι: Δυο γραφικά χωριά του κεντρικού Πηλίου που αξίζει να εξερευνήσετε

Τα γραφικά χωριά του, πανέμορφα στολίδια μέσα στη μοναδική, ευλογημένη φύση του, αποτελούν ακαταμάχητο πόλο έλξης για τους επισκέπτες του Πηλίου. Το ξεχωριστό αρχιτεκτονικό τους ύφος, η αυθεντικότητα και η ηρεμία που αποπνέουν, η απαράμιλλη θέα προς Παγασητικό και Αιγαίο που ξεπροβάλλει μέσα από την οργιώδη βλάστηση, τα πέτρινα καλντερίμια και τα μονοπάτια που τα περιβάλλουν, είναι λόγοι που προσελκύουν πιστούς λάτρεις του αγαπημένου βουνού, αλλά κι ενθουσιάζουν όσους πρωτοανακαλύπτουν τις ομορφιές του.







Κάθε εποχή του χρόνου τα μαγευτικά πηλιορείτικα χωριά αποτελούν ιδανική αφορμή για μια εξόρμηση στη Μαγνησία, ενώ ειδικά το καλοκαίρι που μπορούν να συνδυαστούν με κολύμπι σε κοντινές παραλίες, γίνονται ευπρόσδεκτα δροσερά καταφύγια για βόλτες και ανάπαυλα στις γραφικές πλατείες τους.



