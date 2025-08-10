Νύχτα σε καράβι και όλοι κοιμούνται

Ποιος, ποια δεν έχει μπει σε καράβι καλοκαίρι; Ένα ποτήρι καφέ στην κουπαστή, ένα φούτερ να ζεσταίνει το σώμα από το ψύχος του κλιματισμού. Τα καράβια που κάνουν μακρινά ταξίδια από τον Πειραιά προς την Κρήτη, τη Ρόδο ή το Ανατολικό Αιγαίο κουβαλούν πολλές, δικές τους ιστορίες και, αν είχαν μιλιά, θα μας έλεγαν πολλά.

Ωρες πολλές μες στο καράβι, στην καρδιά του πελάγους, με τα όνειρα για την ξεγνοιασιά των διακοπών να στοιβάζονται κι αυτά στους σάκους μαζί με τα ρούχα, τα βιβλία και τα σανδάλια. Πάντα με εντυπωσίαζε ο δημόσιος ύπνος των ανθρώπων μες στα πλοία. Τα καταστρώματα μοιάζουν με κοιτώνες. Πάνω στα καθίσματα, ανάμεσα στους διαδρόμους, δίπλα στις σκάλες, ο ύπνος απλώς συμβαίνει, χωρίς ντροπή. Το σώμα υποκύπτει, παραδίνεται.