«Σαν Κυκλάδες»: 6 προορισμοί στην Ελλάδα που μοιάζουν βγαλμένοι από την ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη

Οι Κυκλάδες έχουν τη δική τους, ανεπανάληπτη ταυτότητα: το φως, τα νερά και η αρχιτεκτονική τους δεν αντιγράφονται. Κι όμως, στοιχεία αυτής της ομορφιάς μπορεί κανείς να συναντήσει και σε άλλες γωνιές της Ελλάδας, εκεί όπου η εμπειρία διατηρεί την ποιότητά της και είναι συχνά πιο προσιτή.

1. Καστός (Ιόνιο)





Μοιάζει με Κυκλάδα, βρίσκεται όμως μακριά από εκεί, στα ανοιχτά του Μεγανησίου και της Λευκάδας. Σπίτια λευκά με μπλε παράθυρα, γαλήνιες παραλίες, μηδενική κυκλοφορία και χρόνος που κυλά αργά και γλυκά. Αν ο Ελύτης είχε χαθεί στο Ιόνιο, θα έγραφε σίγουρα κάτι από τον Καστό. Πώς πάμε εκεί; Πρόκειται για δημοφιλή ιστιοπλοϊκό προορισμό;







