Μια διαδρομή στους πολιτιστικούς θησαυρούς της Αμοργού

Γεωγραφικά απομονωμένη, στην άκρη των Κυκλάδων και πολύ κοντά στα Δωδεκάνησα, η Αμοργός παραμένει ένα από τα πιο αυθεντικά και ανεπιτήδευτα νησιά του Αιγαίου. Ένας τόπος που συγκεντρώνει την ενέργεια και τη γοητεία μιας γωνιάς που έμεινε μακριά από τις συνήθεις διαδρομές.

Το άγριο, βραχώδες τοπίο της Αμοργού ξεχωρίζει για τη θέση του, στο νοτιοανατολικό άκρο του Αιγαίου, πάνω σε ενεργά τεκτονικά ρήγματα που προσδίδουν στο νησί μια ιδιαίτερη γεωδυναμική ένταση. Το φως, ο άνεμος και το ατελείωτο μπλε του πελάγους που ενώνεται στον ορίζοντα με τον ουρανό, συνθέτουν ένα τοπίο σχεδόν υπερβατικό.







