Μια διαδρομή στους πολιτιστικούς θησαυρούς της Αμοργού
Μια διαδρομή στους πολιτιστικούς θησαυρούς της Αμοργού
Ένα ταξίδι στην ιστορία του νησιού μέσα από σημαντικούς χώρους πολιτισμού.
Γεωγραφικά απομονωμένη, στην άκρη των Κυκλάδων και πολύ κοντά στα Δωδεκάνησα, η Αμοργός παραμένει ένα από τα πιο αυθεντικά και ανεπιτήδευτα νησιά του Αιγαίου. Ένας τόπος που συγκεντρώνει την ενέργεια και τη γοητεία μιας γωνιάς που έμεινε μακριά από τις συνήθεις διαδρομές.
Το άγριο, βραχώδες τοπίο της Αμοργού ξεχωρίζει για τη θέση του, στο νοτιοανατολικό άκρο του Αιγαίου, πάνω σε ενεργά τεκτονικά ρήγματα που προσδίδουν στο νησί μια ιδιαίτερη γεωδυναμική ένταση. Το φως, ο άνεμος και το ατελείωτο μπλε του πελάγους που ενώνεται στον ορίζοντα με τον ουρανό, συνθέτουν ένα τοπίο σχεδόν υπερβατικό.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα