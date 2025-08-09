Από την καλλιτεχνική σκηνή του Άμστερνταμ στην αγροτική ζωή της Κέρκυρας: Η μυθιστορηματική ζωή της Helena
Στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, στο χωριό Πάγοι, η Helena έχει δημιουργήσει έναν κήπο όπου μας προσκαλεί να μαζέψουμε βότανα και άλλους θησαυρούς της μεσογειακής φύσης και να δημιουργήσουμε μαζί μείγματα ευεργετικά για τη γυναικεία ευεξία.
Μόλις κάθεται στον ξύλινο πάγκο κρατώντας ένα μεγάλο μπουκέτο από βότανα που ευωδιάζουν σαν μεσογειακό λιβάδι, συγκεντρώνει γύρω της τα παιδιά και τους γονείς που μέχρι τότε απασχολούνται σε διαφορετικές δραστηριότητες στον χώρο. Αρχίζει να δίνει οδηγίες εναλλάξ στα αγγλικά, τα γερμανικά και τα ολλανδικά, με υπομονή και μεθοδικότητα -και ενώ τα δύο αγοράκια της ζουζουνίζουν ανάμεσά μας- ώστε μέχρι το τέλος του εργαστηρίου να έχουμε όλοι μας από δύο γυάλινα μπουκαλάκια με περιεχόμενο που παρασκευάσαμε εξ ολοκλήρου από φυσικά υλικά: ένα άρωμα και ένα μείγμα που, όπως μας εξηγεί, μπορούμε να πάρουμε «όποτε, ας πούμε, νιώθουμε λίγο αδιάθετοι».
