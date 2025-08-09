Οι ωραιότερες παραλίες της Σύμης

Καιρού επιτρέποντος, θα χαρείτε υπέροχα κρυστάλλινα νερά και τα ωραία τοπία του νησιού που περιβάλλουν τις παραλίες. Το καλοκαίρι εκδρομικά καραβάκια ξεκινούν από τον Γιαλό το πρωί κατά τις 10 και επιστρέφουν στις 4.

Άγιος Αιμιλιανός





Το νησάκι του Αγίου Αιμιλιανού ενώνεται με τη στεριά με μία στενή λωρίδα γης. Δεν έχει άμμο, αλλά τα νερά είναι γαλαζοπράσινα και καθαρά. Έχει πρόσβαση με σκάφος και από μονοπάτι (2,5 ώρες). Κοντά του βρίσκονται οι παραλίες Μαρόνι και Γαϊδουρόμαντρα. Απέναντι από τον Άγιο Αιμιλιανό είναι η Φωκοσπηλιά, μέσα στην οποία κρύβεται μια μικρή παραλία με βοτσαλάκι.







