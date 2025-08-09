Οι ωραιότερες παραλίες της Σύμης
Οι ωραιότερες παραλίες της Σύμης
Πεντακάθαρες παραλίες και καταγάλανα νερά στο πολύχρωμο νησί των Δωδεκανήσων
Καιρού επιτρέποντος, θα χαρείτε υπέροχα κρυστάλλινα νερά και τα ωραία τοπία του νησιού που περιβάλλουν τις παραλίες. Το καλοκαίρι εκδρομικά καραβάκια ξεκινούν από τον Γιαλό το πρωί κατά τις 10 και επιστρέφουν στις 4.
Άγιος Αιμιλιανός
Το νησάκι του Αγίου Αιμιλιανού ενώνεται με τη στεριά με μία στενή λωρίδα γης. Δεν έχει άμμο, αλλά τα νερά είναι γαλαζοπράσινα και καθαρά. Έχει πρόσβαση με σκάφος και από μονοπάτι (2,5 ώρες). Κοντά του βρίσκονται οι παραλίες Μαρόνι και Γαϊδουρόμαντρα. Απέναντι από τον Άγιο Αιμιλιανό είναι η Φωκοσπηλιά, μέσα στην οποία κρύβεται μια μικρή παραλία με βοτσαλάκι.
Άγιος Αιμιλιανός
Το νησάκι του Αγίου Αιμιλιανού ενώνεται με τη στεριά με μία στενή λωρίδα γης. Δεν έχει άμμο, αλλά τα νερά είναι γαλαζοπράσινα και καθαρά. Έχει πρόσβαση με σκάφος και από μονοπάτι (2,5 ώρες). Κοντά του βρίσκονται οι παραλίες Μαρόνι και Γαϊδουρόμαντρα. Απέναντι από τον Άγιο Αιμιλιανό είναι η Φωκοσπηλιά, μέσα στην οποία κρύβεται μια μικρή παραλία με βοτσαλάκι.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα