«Για λίγες ημέρες έζησα αλλιώς»: Η αληθινή εμπειρία της Ανάφης

Στην Ανάφη δεν χρειάζεσαι πολλά. Προζυμένιο ψωμί, λαχανικά από το μποστάνι, ντόπιο τυρί και ψαριά ημέρας. Εδώ, όλα έχουν μια αυθεντικότητα σχεδόν ξεχασμένη. Τίποτα φτιασιδωμένο, τίποτα στημένο -μόνο γεύσεις και άνθρωποι που σε κοιτούν στα μάτια.

Δεν είχα αυτοκίνητο, μόνο τα πόδια μου. Δεν με έφαγαν οι δρόμοι, τα μάτια μου χόρτασαν εικόνες. Ήταν σαν ένα ατελείωτο feed στο Instagram, μόνο που εδώ δεν μπορούσες απλώς να «δεις». Έπρεπε να νιώσεις, να ζήσεις πάλι. Κι αυτό είναι το μαγικό: στην Ανάφη, δεν κοιτάς απλώς, ξαναζείς.