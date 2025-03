Greece Talks: Το μέλλον της ξενοδοχειακής εμπειρίας στη Θεσσαλονίκη στο συνέδριο του Travel.gr

Κλείσιμο

Το Travel.gr, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό site στην Ελλάδα, και το Πρώτο Θέμα διοργανώνουν την Τετάρτη 12 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης το 4ο καινοτόμο συνέδριο Greece Talks, εστιάζοντας στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη με βαθιά πολιτιστική κληρονομιά και δυναμική σύγχρονη ταυτότητα.Το εφετινό συνέδριο φιλοδοξεί να αναδείξει τη μοναδική ταυτότητα της πόλης, τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρει, τον τρόπο ζωής που εμπνέει αλλά και να επαναπροσδιορίσει τη θέση της με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.Μέσα από συναρπαστικές συζητήσεις, case studies, διαδραστικά πάνελ με κορυφαίους διαμορφωτές πολιτικής και εμπνευσμένες ομιλίες οραματιστών, το Greece Talks 2025 θα φωτίσει το μέλλον της Θεσσαλονίκης, απαντώντας σε σημαντικά ερωτήματα:• Πώς μπορεί η Θεσσαλονίκη να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και να χαράξει μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης;• Ποιος είναι ο ρόλος της καθημερινότητάς της στη διαμόρφωση μιας ξεχωριστής ταξιδιωτικής εμπειρίας;• Πώς μπορεί να επανασυστηθεί στον υπόλοιπο κόσμο, ενισχύοντας τη θέση της ως ένας δυναμικός, βιώσιμος και φιλόξενος προορισμός;Το συνέδριο θα λειτουργήσει ως hub ιδεών, φέρνοντας κοντά οραματιστές, επιχειρηματίες και φορείς του πολιτισμού που μοιράζονται το όραμα μιας Θεσσαλονίκης που κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία.Ελάτε μαζί μας να ανακαλύψουμε πώς η πόλη αποτελέσει παράδειγμα για τις πόλεις του αύριο.Επιδραστικοί ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό αφηγούνται ιστορίες δημιουργικότητας, καινοτομίας και συνεργασίας σε ένα πεδίο ουσιαστικού διαλόγου που παράγει συμπεράσματα και γεννά ιδέες για το μέλλον της χώρας μας στο παγκόσμιο τουριστικό σκηνικό.Ένα από τα πολλά ενδιαφέροντα πάνελ του συνεδρίου έχει τίτλο «Heritage Meets Future:Transforming the Hotel Guest Experience». Στη συγκεκριμένη ενότητα που αφορά τον ιδιαίτερα ακμαίο ξενοδοχειακό τομέα στη χώρα μας θα συμμετάσχουν η Υφυπουργός Τουρισμού Έλενα Ράπτη, η ESG Senior Director του Ομίλου Sani/Ikos, Ελένη Ανδρεάδη, η Ισμήνη Τορνιβούκα, Director of Operations TOR Hotel Group, η Αλεξάνδρα Ευσταθιάδου, Ιδιοκτήτρια του Ekies all Senses Resort και ο Kίμων Riefenstahl, Ιδιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος Danai Beach Resort. Την συζήτηση θα συντονίσει ο Ηλίας Κικίλιας.