Ο απίστευτος τρόπος που αντιδράει το θηλυκό χταπόδι όταν παρενοχλείται από αρσενικό
Ο απίστευτος τρόπος που αντιδράει το θηλυκό χταπόδι όταν παρενοχλείται από αρσενικό
Δεν μαλώνουν μόνο οι άνθρωποι, αλλά και τα ζώα. Δείτε την απίστευτη αντίδραση που έχει το θηλυκό χταπόδι όταν τσακώνεται με το σύντροφό του.
Είστε από αυτούς που χαμηλώνετε την τηλεόραση όταν ακούτε τους γείτονες να τσακώνονται;
Συχνά γινόμαστε μάρτυρες στους καβγάδες ανθρώπων στο δρόμο ή το διπλανό διαμέρισμα με την κακή ηχομόνωση. Φανταστείτε αυτό να συμβαίνει και στον βυθό. Το χταπόδι είναι ένα από τα ζώα που όχι μόνο νευριάζει, αλλά πετάει και πράγματα σε όποιον το πειράξει.
Όσοι έχουμε κατοικίδια διαβάζουμε μελέτες για το αν ο σκύλος μας ουρεί από εκδίκηση στο κρεβάτι μας ή αν η γάτα κρεμιέται από τις κουρτίνες επειδή δεν της δίνουμε αρκετή σημασία. Τέτοιες συμπεριφορές έχουν απάντηση στο άγχος και στο ότι τα ζώα δεν εκτονώνονται αρκετά μέσα στη μέρα, άρα κάνουν πράγματα που δεν μπορούν να ελέγξουν.
Υπάρχουν όμως αποδεδειγμένα κάποια ζώα που φέρονται με εκδίκηση σε όποιον τα πειράξει και δεν δέχονται να έχουν ξανά επαφή μαζί του. Πώς το διασφαλίζουν; Πετώντας του πράγματα ή κάνοντας επίθεση. Το κοράκι, η καμήλα, ο ελέφαντας, η τίγρης και το χταπόδι είναι μερικά από αυτά. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ
Συχνά γινόμαστε μάρτυρες στους καβγάδες ανθρώπων στο δρόμο ή το διπλανό διαμέρισμα με την κακή ηχομόνωση. Φανταστείτε αυτό να συμβαίνει και στον βυθό. Το χταπόδι είναι ένα από τα ζώα που όχι μόνο νευριάζει, αλλά πετάει και πράγματα σε όποιον το πειράξει.
Όσοι έχουμε κατοικίδια διαβάζουμε μελέτες για το αν ο σκύλος μας ουρεί από εκδίκηση στο κρεβάτι μας ή αν η γάτα κρεμιέται από τις κουρτίνες επειδή δεν της δίνουμε αρκετή σημασία. Τέτοιες συμπεριφορές έχουν απάντηση στο άγχος και στο ότι τα ζώα δεν εκτονώνονται αρκετά μέσα στη μέρα, άρα κάνουν πράγματα που δεν μπορούν να ελέγξουν.
Υπάρχουν όμως αποδεδειγμένα κάποια ζώα που φέρονται με εκδίκηση σε όποιον τα πειράξει και δεν δέχονται να έχουν ξανά επαφή μαζί του. Πώς το διασφαλίζουν; Πετώντας του πράγματα ή κάνοντας επίθεση. Το κοράκι, η καμήλα, ο ελέφαντας, η τίγρης και το χταπόδι είναι μερικά από αυτά. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ
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