Ο απίστευτος τρόπος που αντιδράει το θηλυκό χταπόδι όταν παρενοχλείται από αρσενικό

Δεν μαλώνουν μόνο οι άνθρωποι, αλλά και τα ζώα. Δείτε την απίστευτη αντίδραση που έχει το θηλυκό χταπόδι όταν τσακώνεται με το σύντροφό του.