Kiwi: Το πτηνό που δεν μπορεί να πετάξει εμφανίστηκε ξανά μετά από 150 χρόνια
Kiwi: Το πτηνό που δεν μπορεί να πετάξει εμφανίστηκε ξανά μετά από 150 χρόνια
Μια σημαντική επιτυχία για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Ένα σημαντικό βήμα για την προστασία της άγριας ζωής σημειώθηκε στη Νέα Ζηλανδία, καθώς τα πτηνά kiwi επέστρεψαν στους λόφους γύρω από το Ουέλινγκτον, την πρωτεύουσα της χώρας, έπειτα από περισσότερα από 150 χρόνια απουσίας.
Η επιστροφή τους έγινε στο πλαίσιο ενός μεγάλου προγράμματος προστασίας της φύσης, με πρωτοβουλία των αυτόχθονων κοινοτήτων Μαορί, τη συμμετοχή κατοίκων και τη συνεργασία ιδιωτών γαιοκτημόνων.
Το πρόγραμμα, με την ονομασία Capital Kiwi, ξεκίνησε την επανεισαγωγή των πτηνών στην περιοχή στα τέλη του 2022. Μέχρι σήμερα έχουν μεταφερθεί εκεί περισσότερα από 250 kiwi, ενώ μαζί με τους νεοσσούς που έχουν γεννηθεί στη φύση, ο τοπικός πληθυσμός εκτιμάται ότι ξεπερνά πλέον τα 300 άτομα.
Για να μπορέσουν τα πτηνά να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν με ασφάλεια, ήταν απαραίτητο να αντιμετωπιστεί μία από τις σημαντικότερες απειλές τους: τα μικρά σαρκοφάγα θηλαστικά, γνωστά ως ερμίνες.
Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόστηκαν στοχευμένα μέτρα προστασίας και ελέγχου των θηρευτών σε αγροτικές εκτάσεις, δασικές περιοχές και ζώνες κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά, το ποσοστό επιβίωσης των νεοσσών ξεπερνά το 90%. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Η επιστροφή τους έγινε στο πλαίσιο ενός μεγάλου προγράμματος προστασίας της φύσης, με πρωτοβουλία των αυτόχθονων κοινοτήτων Μαορί, τη συμμετοχή κατοίκων και τη συνεργασία ιδιωτών γαιοκτημόνων.
Το πρόγραμμα, με την ονομασία Capital Kiwi, ξεκίνησε την επανεισαγωγή των πτηνών στην περιοχή στα τέλη του 2022. Μέχρι σήμερα έχουν μεταφερθεί εκεί περισσότερα από 250 kiwi, ενώ μαζί με τους νεοσσούς που έχουν γεννηθεί στη φύση, ο τοπικός πληθυσμός εκτιμάται ότι ξεπερνά πλέον τα 300 άτομα.
Για να μπορέσουν τα πτηνά να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν με ασφάλεια, ήταν απαραίτητο να αντιμετωπιστεί μία από τις σημαντικότερες απειλές τους: τα μικρά σαρκοφάγα θηλαστικά, γνωστά ως ερμίνες.
Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόστηκαν στοχευμένα μέτρα προστασίας και ελέγχου των θηρευτών σε αγροτικές εκτάσεις, δασικές περιοχές και ζώνες κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά, το ποσοστό επιβίωσης των νεοσσών ξεπερνά το 90%. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα