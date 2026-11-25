Πώς αλλάζει η σχέση με τον σκύλο μας όσο περνούν τα χρόνια

Από τα πρώτα στάδια της γνωριμίας μέχρι την τρίτη ηλικία, κάθε περίοδος προσθέτει νέα στοιχεία στον δεσμό ανθρώπου και σκύλου.