Βούρτσισμα της γάτας: Πώς θα το κάνετε σωστά χωρίς να την νευριάσετε
Βούρτσισμα της γάτας: Πώς θα το κάνετε σωστά χωρίς να την νευριάσετε
Το βούρτσισμα της γάτας είναι απαραίτητο σε κάποιες περιπτώσεις, οπότε καλό είναι να γνωρίζετε πώς θα το κάνετε σωστά και αποτελεσματικά.
Από τα πιο καθαρά μέλη του ζωικού βασιλείου είναι η γάτα. Καθημερινά καθαρίζεται σχολαστικά ακολουθώντας τη δική της ιεροτελεστία.
Σίγουρα δεν είναι τα κατοικίδια που είναι ανοιχτά και δεκτικά στα πολλά χάδια και πειράγματα, παρά μόνο όταν το επιλέξουν εκείνα. Είναι όμως κάποιες φορές που πρέπει να παρέμβουμε και να χαλάσουμε αυτή την ανεξαρτησία τους, πάντα με γνώμονα την ευζωία τους.
Οι γάτες περνούν αρκετές ώρες της ημέρας φροντίζοντας και καθαρίζοντας τον εαυτό τους. Πολλοί κηδεμόνες, ιδίως οι αρχάριοι, ίσως να θεωρούν ότι δεν απαιτείται να τις φροντίζουν και να ασχολούνται με το grooming τους.
Η αλήθεια όμως είναι ότι το βούρτσισμα της γάτας είναι απαραίτητο και συχνά, ανάλογα και με το τρίχωμά της. Ανεξάρτητα από τις δικές σας προθέσεις, υπάρχει και ο παράγοντας της ισχυρής και ανεξάρτητης προσωπικότητας του κατοικιδίου σας. Δεν μπορείτε απλά να πάρετε μια βούρτσα και να ξεκινήσετε να χτενίζετε τη γατούλα σας.
Η ίδια η γάτα μπορεί να σας δώσει τα σημάδια ότι θέλει βούρτσισμα, όπως για παράδειγμα αν βγάζει συχνά μεγάλες τριχόμπαλες, αν έχει έντονη τριχόπτωση ή αν έχει κόμπους. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
Σίγουρα δεν είναι τα κατοικίδια που είναι ανοιχτά και δεκτικά στα πολλά χάδια και πειράγματα, παρά μόνο όταν το επιλέξουν εκείνα. Είναι όμως κάποιες φορές που πρέπει να παρέμβουμε και να χαλάσουμε αυτή την ανεξαρτησία τους, πάντα με γνώμονα την ευζωία τους.
Οι γάτες περνούν αρκετές ώρες της ημέρας φροντίζοντας και καθαρίζοντας τον εαυτό τους. Πολλοί κηδεμόνες, ιδίως οι αρχάριοι, ίσως να θεωρούν ότι δεν απαιτείται να τις φροντίζουν και να ασχολούνται με το grooming τους.
Η αλήθεια όμως είναι ότι το βούρτσισμα της γάτας είναι απαραίτητο και συχνά, ανάλογα και με το τρίχωμά της. Ανεξάρτητα από τις δικές σας προθέσεις, υπάρχει και ο παράγοντας της ισχυρής και ανεξάρτητης προσωπικότητας του κατοικιδίου σας. Δεν μπορείτε απλά να πάρετε μια βούρτσα και να ξεκινήσετε να χτενίζετε τη γατούλα σας.
Η ίδια η γάτα μπορεί να σας δώσει τα σημάδια ότι θέλει βούρτσισμα, όπως για παράδειγμα αν βγάζει συχνά μεγάλες τριχόμπαλες, αν έχει έντονη τριχόπτωση ή αν έχει κόμπους. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
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