Βρέθηκε μωρό πιθηκάκι σε δρόμο στο Λονδίνο- Σώθηκε και απέκτησε νέα μαμά

Το μικρό ζώο, που είχε απομακρυνθεί από την οικογένειά του με σκοπό να πωληθεί ως κατοικίδιο, κινδύνευε ακόμη και να πεθάνει από υποθερμία.