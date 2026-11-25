Βρέθηκε μωρό πιθηκάκι σε δρόμο στο Λονδίνο- Σώθηκε και απέκτησε νέα μαμά
Βρέθηκε μωρό πιθηκάκι σε δρόμο στο Λονδίνο- Σώθηκε και απέκτησε νέα μαμά
Το μικρό ζώο, που είχε απομακρυνθεί από την οικογένειά του με σκοπό να πωληθεί ως κατοικίδιο, κινδύνευε ακόμη και να πεθάνει από υποθερμία.
Μια συγκινητική ιστορία διάσωσης εκτυλίχθηκε στο νότιο Λονδίνο, όπου ένα μόλις πέντε μηνών πιθηκάκι μαρμοζέτα βρέθηκε να ζει σε ιδιαίτερα άσχημες συνθήκες, κλεισμένο σε ένα βρόμικο κλουβί πουλιών, μέσα σε ένα κρύο υπόστεγο κήπου.
Το μικρό ζώο, που είχε απομακρυνθεί από την οικογένειά του με σκοπό να πωληθεί ως κατοικίδιο, κινδύνευε ακόμη και να πεθάνει από υποθερμία.
Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, με τη βοήθεια του κέντρου προστασίας πρωτευόντων Monkey World, στο Ντόρσετ. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Το μικρό ζώο, που είχε απομακρυνθεί από την οικογένειά του με σκοπό να πωληθεί ως κατοικίδιο, κινδύνευε ακόμη και να πεθάνει από υποθερμία.
Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, με τη βοήθεια του κέντρου προστασίας πρωτευόντων Monkey World, στο Ντόρσετ. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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