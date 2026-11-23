Κάθε πότε πρέπει να ταΐζουμε τη γάτα μας
Κάθε πότε πρέπει να ταΐζουμε τη γάτα μας
Πολλές φορές παρασυρόμαστε από την αγάπη μας και ταΐζουμε τη γάτα πιο πολύ από όσο χρειάζεται.
Αν ρωτούσαμε τη γάτα μας κάθε πότε θέλει να τρώει, θα έλεγε συνέχεια. Φροντίζει μάλιστα να μας το θυμίζει τακτικά, ακόμα και μέσα στη νύχτα.
Αρκετοί από εμάς ταυτιζόμαστε με τη γάτα, καθώς δεν μπορούμε να αντισταθούμε στο φαγητό, είτε είναι κάτι θρεπτικό είτε junk food. Κι όμως, υπάρχουν οι θερμίδες, το βάρος, η υγεία γενικότερα που δεν μας επιτρέπει να τρώμε χωρίς όριο. Το ίδιο ισχύει και με το αγαπημένο μας κατοικίδιο. Δεν γίνεται να το ταΐζουμε συνεχώς.
Πολλές φορές ταΐζουμε τη γάτα, απλά επειδή μας πλησίασε την ώρα που τρώμε ή έκανε κάτι χαριτωμένο.
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Αρκετοί από εμάς ταυτιζόμαστε με τη γάτα, καθώς δεν μπορούμε να αντισταθούμε στο φαγητό, είτε είναι κάτι θρεπτικό είτε junk food. Κι όμως, υπάρχουν οι θερμίδες, το βάρος, η υγεία γενικότερα που δεν μας επιτρέπει να τρώμε χωρίς όριο. Το ίδιο ισχύει και με το αγαπημένο μας κατοικίδιο. Δεν γίνεται να το ταΐζουμε συνεχώς.
Πολλές φορές ταΐζουμε τη γάτα, απλά επειδή μας πλησίασε την ώρα που τρώμε ή έκανε κάτι χαριτωμένο.
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