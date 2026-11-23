A Day With My Pet στο Γαλάτσι: Όλα όσα έγιναν στη μεγάλη φιλοζωική γιορτή που διοργάνωσε το topetmou.gr
A Day With My Pet στο Γαλάτσι: Όλα όσα έγιναν στη μεγάλη φιλοζωική γιορτή που διοργάνωσε το topetmou.gr
Η γιορτή στο Γαλάτσι τα είχε όλα: Παιχνίδια, δωράκια, εκπλήξεις και χαρούμενες τετράποδες ουρές.
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου το 9ο A Day With My Pet από το topetmou.gr και την Περιφέρεια Αττικής στο Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι.
Οι πόρτες του πάρκου άνοιξαν στις 10 και ο κόσμος άρχισε να φτάνει με τα αγαπημένα του κατοικίδια. Σε λίγη ώρα το μέρος πλημμύρισε από μικρούς και μεγάλους αλλά και από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της εκδήλωσης που ήταν για άλλη μια φορά τα αγαπημένα μας κατοικίδια. Κουνιστές χαρούμενες ουρές, χαμόγελα και πολλά παιχνίδια, το μέρος ήταν ο ιδανικός τόπος για να περάσουν όλοι καλά και να μείνει η μέρα αυτή αξέχαστη.
Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η ηθοποιός Νικολέττα Καρρά, η οποία έδωσε τον δικό της ξεχωριστό ρυθμό στη γιορτή, κρατώντας αμείωτο το κέφι και την ενέργεια όλη τη μέρα. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Οι πόρτες του πάρκου άνοιξαν στις 10 και ο κόσμος άρχισε να φτάνει με τα αγαπημένα του κατοικίδια. Σε λίγη ώρα το μέρος πλημμύρισε από μικρούς και μεγάλους αλλά και από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της εκδήλωσης που ήταν για άλλη μια φορά τα αγαπημένα μας κατοικίδια. Κουνιστές χαρούμενες ουρές, χαμόγελα και πολλά παιχνίδια, το μέρος ήταν ο ιδανικός τόπος για να περάσουν όλοι καλά και να μείνει η μέρα αυτή αξέχαστη.
Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η ηθοποιός Νικολέττα Καρρά, η οποία έδωσε τον δικό της ξεχωριστό ρυθμό στη γιορτή, κρατώντας αμείωτο το κέφι και την ενέργεια όλη τη μέρα. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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