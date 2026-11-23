Πόσο καλά ξέρετε τα αξιαγάπητα πάντα; Το πιο fun quiz για να τεστάρετε τις γνώσεις σας
Πόσο καλά ξέρετε τα αξιαγάπητα πάντα; Το πιο fun quiz για να τεστάρετε τις γνώσεις σας
Ένα απολαυστικό κουίζ για τα υπέροχα αυτά πλάσματα
Τα βλέπουμε στα reels στο Instagram και στο TikTok και πατάμε καρδούλες. Αναζητούμε ντοκιμαντέρ για να μάθουμε όσα μπορούμε γι' αυτά, να δούμε τις αστείες αντιδράσεις τους και τα καρτούν όπου πρωταγωνιστούν είναι από τα πιο δημοφιλή.
Υπάρχουν δύο είδη πάντα, τα γιγάντια (Ailuropoda melanoleuca) και τα κόκκινα (Ailurus fulgens).
Τα πάντα έχουν μια θέση στην καρδιά μας. Πόσο καλά όμως τα γνωρίζουμε; Το κουίζ από το National Geographic Kids θα μας βοηθήσει να τσεκάρουμε, αλλά και να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας για τα χαριτωμένα αυτά ζωάκια. Έτοιμοι;
Ερώτηση 1: Γιατί η ουρά του κόκκινου πάντα είναι τόσο φουντωτή;
Α: Για να δείχνει το ζώο πιο χαριτωμένο
Β: Το βοηθάει να επιπλέει όταν κολυμπάει
Γ: Μέσα στην ουρά αποθηκεύει καρύδια
Δ: Το βοηθάει να διατηρείται ζεστό τον χειμώνα
Βρείτε όλο το quiz εδώ
Υπάρχουν δύο είδη πάντα, τα γιγάντια (Ailuropoda melanoleuca) και τα κόκκινα (Ailurus fulgens).
Τα πάντα έχουν μια θέση στην καρδιά μας. Πόσο καλά όμως τα γνωρίζουμε; Το κουίζ από το National Geographic Kids θα μας βοηθήσει να τσεκάρουμε, αλλά και να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας για τα χαριτωμένα αυτά ζωάκια. Έτοιμοι;
Ερώτηση 1: Γιατί η ουρά του κόκκινου πάντα είναι τόσο φουντωτή;
Α: Για να δείχνει το ζώο πιο χαριτωμένο
Β: Το βοηθάει να επιπλέει όταν κολυμπάει
Γ: Μέσα στην ουρά αποθηκεύει καρύδια
Δ: Το βοηθάει να διατηρείται ζεστό τον χειμώνα
Βρείτε όλο το quiz εδώ
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