Ποια είναι τελικά η ιδανική διατροφή για τον σκύλο μας;
Ποια είναι τελικά η ιδανική διατροφή για τον σκύλο μας;
Το ζητούμενο δεν είναι να βρούμε την καλύτερη τροφή γενικά, αλλά εκείνη που καλύπτει σωστά τις ανάγκες του δικού μας σκύλου.
Η διατροφή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την υγεία και την ευεξία του σκύλου μας.
Δεν είναι, όμως, όλες οι τροφές κατάλληλες για όλους τους σκύλους, ούτε υπάρχει μία συγκεκριμένη διατροφική επιλογή που να θεωρείται ιδανική για κάθε τετράποδο φίλο.
Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και οι διατροφικές του ανάγκες εξαρτώνται από την ηλικία, τη φυλή, το μέγεθος, το επίπεδο δραστηριότητας, τον μεταβολισμό και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας του.
Το ζητούμενο, λοιπόν, δεν είναι να βρούμε την καλύτερη τροφή γενικά, αλλά εκείνη που καλύπτει σωστά τις ανάγκες του δικού μας σκύλου.
Τι σημαίνει πραγματικά ισορροπημένη διατροφή;
Μια σωστή διατροφή πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά στις κατάλληλες ποσότητες και αναλογίες.
Οι σκύλοι χρειάζονται πρωτεΐνες για την ανάπτυξη και τη διατήρηση των μυών, λιπαρά για ενέργεια και υγιές δέρμα και τρίχωμα, υδατάνθρακες ως πηγή ενέργειας, καθώς και βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Δεν είναι, όμως, όλες οι τροφές κατάλληλες για όλους τους σκύλους, ούτε υπάρχει μία συγκεκριμένη διατροφική επιλογή που να θεωρείται ιδανική για κάθε τετράποδο φίλο.
Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και οι διατροφικές του ανάγκες εξαρτώνται από την ηλικία, τη φυλή, το μέγεθος, το επίπεδο δραστηριότητας, τον μεταβολισμό και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας του.
Το ζητούμενο, λοιπόν, δεν είναι να βρούμε την καλύτερη τροφή γενικά, αλλά εκείνη που καλύπτει σωστά τις ανάγκες του δικού μας σκύλου.
Τι σημαίνει πραγματικά ισορροπημένη διατροφή;
Μια σωστή διατροφή πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά στις κατάλληλες ποσότητες και αναλογίες.
Οι σκύλοι χρειάζονται πρωτεΐνες για την ανάπτυξη και τη διατήρηση των μυών, λιπαρά για ενέργεια και υγιές δέρμα και τρίχωμα, υδατάνθρακες ως πηγή ενέργειας, καθώς και βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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