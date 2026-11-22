Θέλετε να υιοθετήσετε έναν μικρόσωμο σκύλο; Δείτε τι πρέπει πρώτα να γνωρίζετε

Αν έχετε αποφασίσει να υιοθετήσετε ένα μικρό σε μέγεθος σκυλάκι, καλό θα ήταν να γνωρίζετε κάποια πράγματα.