Μυρίζει άσχημα η άμμος της γάτας σας; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε
Μυρίζει άσχημα η άμμος της γάτας σας; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε
Μπαίνετε σπίτι και σχεδόν σας κόβεται η ανάσα από τη δυσοσμία. Δεν είναι κάποιο χαλασμένο φαγητό, αλλά η άμμος της γάτας σας.
Μπαίνετε σπίτι και σχεδόν σας κόβεται η ανάσα από τη δυσοσμία. Δεν είναι κάποιο χαλασμένο φαγητό, αλλά η άμμος της γάτας σας.
Όλοι γνωρίζουμε πως οι γάτες είναι από τα πιο καθαρά ζώα στον πλανήτη, αφού έχουν μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία grooming που την κάνουν καθημερινά και είναι συγκεντρωμένες στο στόχο τους. Πώς γίνεται λοιπόν η άμμος τους, το μέρος που έχουν για τουαλέτα, να αναδύει τόσο δυσάρεστες μυρωδιές;
Η ζωή με κατοικίδια έχει διάφορες υποχρεώσεις από εμάς, που περιλαμβάνουν και την καθαριότητα του χώρου από τις οσμές των τετράποδων. Μιας και δεν μπορούμε να κάνουμε την γάτα μπάνιο, θα πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να διατηρούμε την ατμόσφαιρα στο σπίτι φρέσκια και καθαρή.
Κανείς άνθρωπος δεν θα ήθελε να πάει σε μια βρώμικη τουαλέτα. Το ίδιο συμβαίνει και με τη γάτα, που μυρίζει κι εκείνη την άσχημη μυρωδιά και είναι λογικό να μην την πλησιάζει. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ
Όλοι γνωρίζουμε πως οι γάτες είναι από τα πιο καθαρά ζώα στον πλανήτη, αφού έχουν μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία grooming που την κάνουν καθημερινά και είναι συγκεντρωμένες στο στόχο τους. Πώς γίνεται λοιπόν η άμμος τους, το μέρος που έχουν για τουαλέτα, να αναδύει τόσο δυσάρεστες μυρωδιές;
Η ζωή με κατοικίδια έχει διάφορες υποχρεώσεις από εμάς, που περιλαμβάνουν και την καθαριότητα του χώρου από τις οσμές των τετράποδων. Μιας και δεν μπορούμε να κάνουμε την γάτα μπάνιο, θα πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να διατηρούμε την ατμόσφαιρα στο σπίτι φρέσκια και καθαρή.
Κανείς άνθρωπος δεν θα ήθελε να πάει σε μια βρώμικη τουαλέτα. Το ίδιο συμβαίνει και με τη γάτα, που μυρίζει κι εκείνη την άσχημη μυρωδιά και είναι λογικό να μην την πλησιάζει. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ
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