6 τρόφιμα που ίσως δεν γνωρίζατε ότι βοηθούν τον σκύλο σας να ζήσει περισσότερα χρόνια
6 τρόφιμα που ίσως δεν γνωρίζατε ότι βοηθούν τον σκύλο σας να ζήσει περισσότερα χρόνια
Κάθε κηδεμόνας ζώου θα πρέπει να γνωρίζει ποιες είναι οι τροφές που θα βοηθήσουν το κατοικίδιό του να ζήσει πολλά χρόνια.
Κάθε κηδεμόνας σκύλου -και γάτας φυσικά- θα πρέπει να γνωρίζει ποιες είναι οι τροφές που θα βοηθήσουν το ζώο του να ζήσει πολλά χρόνια, ευτυχισμένο και με όρεξη για ζωή.
Αυτό που πρέπει να σας πούμε αρχικά είναι ότι δεν δίνουμε στον σκύλο μας τίποτα χωρίς να έχουμε ρωτήσει τον κτηνίατρό μας. Αυτός γνωρίζει το ζώο μας, την κατάσταση της υγείας του και είναι ο μόνος κατάλληλος να μας συμβουλέψει.
Τροφές μακροζωίας
Τα τρόφιμα μακροζωίας είναι τρόφιμα που κάνουν ακριβώς αυτό που λένε. Βοηθούν να ζήσουμε περισσότερο. Είναι οι τροφές που, σε αντίθεση με τα επεξεργασμένα τρόφιμα που προκαλούν φλεγμονές, μειώνουν τη φλεγμονή, που είναι η βασική αιτία σχεδόν κάθε γνωστής αρρώστιας των σκύλων– και των ανθρώπων φυσικά. Οι τροφές αυτές είναι πιο κοντά στη φύση.
Μια μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Purdue στην Ιντιάνα των ΗΠΑ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το να δίνουμε στον σκύλο μας κίτρινα - πορτοκαλί λαχανικά τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα μπορεί να μειώσει κατά 70% την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου των μεταβατικών κυττάρων, γνωστός και ως ουροθηλιακό καρκίνωμα που είναι ο πιο συχνός τύπος καρκίνου της ουροδόχου κύστης. Διαβάστε περισσότερα εδώ
Αυτό που πρέπει να σας πούμε αρχικά είναι ότι δεν δίνουμε στον σκύλο μας τίποτα χωρίς να έχουμε ρωτήσει τον κτηνίατρό μας. Αυτός γνωρίζει το ζώο μας, την κατάσταση της υγείας του και είναι ο μόνος κατάλληλος να μας συμβουλέψει.
Τροφές μακροζωίας
Τα τρόφιμα μακροζωίας είναι τρόφιμα που κάνουν ακριβώς αυτό που λένε. Βοηθούν να ζήσουμε περισσότερο. Είναι οι τροφές που, σε αντίθεση με τα επεξεργασμένα τρόφιμα που προκαλούν φλεγμονές, μειώνουν τη φλεγμονή, που είναι η βασική αιτία σχεδόν κάθε γνωστής αρρώστιας των σκύλων– και των ανθρώπων φυσικά. Οι τροφές αυτές είναι πιο κοντά στη φύση.
Μια μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Purdue στην Ιντιάνα των ΗΠΑ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το να δίνουμε στον σκύλο μας κίτρινα - πορτοκαλί λαχανικά τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα μπορεί να μειώσει κατά 70% την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου των μεταβατικών κυττάρων, γνωστός και ως ουροθηλιακό καρκίνωμα που είναι ο πιο συχνός τύπος καρκίνου της ουροδόχου κύστης. Διαβάστε περισσότερα εδώ
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