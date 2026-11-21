Τι αισθάνεται ο σκύλος όταν κοιμάται δίπλα μας; Δεν το κάνει μόνο επειδή μας αγαπάει
Τι αισθάνεται ο σκύλος όταν κοιμάται δίπλα μας; Δεν το κάνει μόνο επειδή μας αγαπάει
Η επιλογή του να έρθει να κοιμηθεί μαζί μας δεν είναι μόνο επειδή μας αγαπάει, όπως νομίζουμε οι περισσότεροι.
Από τις πιο όμορφες στιγμές που μπορεί να έχουμε με τον σκύλο μας είναι ο ύπνος μαζί του. Η επιλογή του να έρθει να κοιμηθεί μαζί μας δεν είναι μόνο επειδή μας αγαπάει, όπως νομίζουμε οι περισσότεροι.
Είναι βέβαιο φυσικά πως θα κοιμηθεί δίπλα στον αγαπημένο του άνθρωπο, γιατί εκεί νιώθει αγάπη και εμπιστοσύνη. Όμως, υπάρχουν περιπτώσεις που εκτός από αγάπη, αναζητά ένα καταφύγιο είτε γιατί είναι σε περίεργη συναισθηματική κατάσταση, είτε επειδή δεν έχει προσαρμοστεί εντελώς στο νέο του σπίτι. Ας δούμε τι μπορεί να συμβαίνει:
1. Αισθάνεται αγχωμένος. Πολλές είναι οι αφορμές που μπορεί να προκαλέσουν αγωνία και στρες στον τετράποδο φίλο μας, όπως:
– Είχε προηγούμενες δυσάρεστες εμπειρίες, όπως κακοποιητική συμπεριφορά ή είχε ζήσει για χρόνια στο κλουβί ενός καταφύγιου.
– Έχει κάποιο πρόβλημα υγείας που του δημιουργεί ανασφάλεια, καθώς νιώθει ότι δεν είναι τόσο δυνατός ή πονάει και δεν μπορεί να κοιμηθεί καλά.
– Ένα περιστατικό που συνέβη μέσα στη μέρα, όπως να τον μαλώσουμε ή να κάνει καβγά με κάποιο άλλο κατοικίδιο.
– Αν έμεινε για πολλή ώρα μόνος ή αν λείπαμε διακοπές και έμεινε σε φιλοξενία, χρειάζεται χρόνο για να συνέλθει από την αλλαγή αυτή και να νιώσει ξανά ασφαλής στην αγκαλιά μας.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ
Είναι βέβαιο φυσικά πως θα κοιμηθεί δίπλα στον αγαπημένο του άνθρωπο, γιατί εκεί νιώθει αγάπη και εμπιστοσύνη. Όμως, υπάρχουν περιπτώσεις που εκτός από αγάπη, αναζητά ένα καταφύγιο είτε γιατί είναι σε περίεργη συναισθηματική κατάσταση, είτε επειδή δεν έχει προσαρμοστεί εντελώς στο νέο του σπίτι. Ας δούμε τι μπορεί να συμβαίνει:
1. Αισθάνεται αγχωμένος. Πολλές είναι οι αφορμές που μπορεί να προκαλέσουν αγωνία και στρες στον τετράποδο φίλο μας, όπως:
– Είχε προηγούμενες δυσάρεστες εμπειρίες, όπως κακοποιητική συμπεριφορά ή είχε ζήσει για χρόνια στο κλουβί ενός καταφύγιου.
– Έχει κάποιο πρόβλημα υγείας που του δημιουργεί ανασφάλεια, καθώς νιώθει ότι δεν είναι τόσο δυνατός ή πονάει και δεν μπορεί να κοιμηθεί καλά.
– Ένα περιστατικό που συνέβη μέσα στη μέρα, όπως να τον μαλώσουμε ή να κάνει καβγά με κάποιο άλλο κατοικίδιο.
– Αν έμεινε για πολλή ώρα μόνος ή αν λείπαμε διακοπές και έμεινε σε φιλοξενία, χρειάζεται χρόνο για να συνέλθει από την αλλαγή αυτή και να νιώσει ξανά ασφαλής στην αγκαλιά μας.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα