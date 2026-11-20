Γιατί κρύβει ο σκύλος μας το πρόσωπό του; Δεν είναι μόνο για νάζι
Γιατί κρύβει ο σκύλος μας το πρόσωπό του; Δεν είναι μόνο για νάζι
Όλοι έχουμε στο κινητό δεκάδες φωτογραφίες με τον σκύλο μας να κρύβει το πρόσωπό του.
Πόσες φωτογραφίες έχετε στο κινητό σας με τον σκύλο να κρύβει τη μουσούδα του; Oι περισσότεροι από εμάς, μόλις δούμε να βάζει το πατουσάκι στο πρόσωπό του, τρέχουμε να πιάσουμε το κινητό για να βγάλουμε τον σκύλο μας φωτογραφία.
Οι σκύλοι δεν μπορούν να μας μιλήσουν, γι' αυτό χρησιμοποιούν κυρίως τη γλώσσα του σώματος για να εκφράσουν όσα νιώθουν. Η ουρά, τα αυτιά, οι πατούσες έχουν τόσα πολλά να μας πουν για το τι συμβαίνει στο μυαλό και το σώμα του τετράποδου φίλου μας, που το μόνο που χρειάζεται είναι να τον παρατηρούμε και να μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις κινήσεις του.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Οι σκύλοι δεν μπορούν να μας μιλήσουν, γι' αυτό χρησιμοποιούν κυρίως τη γλώσσα του σώματος για να εκφράσουν όσα νιώθουν. Η ουρά, τα αυτιά, οι πατούσες έχουν τόσα πολλά να μας πουν για το τι συμβαίνει στο μυαλό και το σώμα του τετράποδου φίλου μας, που το μόνο που χρειάζεται είναι να τον παρατηρούμε και να μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις κινήσεις του.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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