Ανακαλύφθηκε νέο είδος ιπτάμενου βατράχου
Ανακαλύφθηκε νέο είδος ιπτάμενου βατράχου
Το νέο είδος μοιάζει πολύ εξωτερικά με τους κοντινούς συγγενείς του. Έχει όμως μια πολύ σημαντική διαφορά.
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νέο είδος ιπτάμενου βατράχου. Ζει στα βουνά του νησιού Sulawesi της Ινδονησίας και τα στοιχεία που έλαβαν υπόψιν για αυτή τη νέα ανακάλυψη ήταν το DNA, τα χαρακτηριστικά του σώματος και οι ήχοι από τα καλέσματα
Ο βάτραχος αυτός εντοπίστηκε σε υψόμετρο 1.876 μέτρων, στην οροσειρά Μεκόνγκα σε μια εποχιακή λίμνη που είναι γνωστή κυρίως στους ορειβάτες και έχει την ονομασία «Λίμνη Κόκα-Κόλα».
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Ο βάτραχος αυτός εντοπίστηκε σε υψόμετρο 1.876 μέτρων, στην οροσειρά Μεκόνγκα σε μια εποχιακή λίμνη που είναι γνωστή κυρίως στους ορειβάτες και έχει την ονομασία «Λίμνη Κόκα-Κόλα».
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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