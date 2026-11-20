Άγχος αποχωρισμού στον σκύλο: Πώς το αναγνωρίζεις και τι μπορείς να κάνεις

Γυρίζεις και βρίσκεις πράγματα κατεστραμμένα. Ο σκύλος σου μπορεί να κλαίει, να ουρλιάζει ή να προσπαθεί να βγει από τον χώρο όπου βρίσκεται.