Άγχος αποχωρισμού στον σκύλο: Πώς το αναγνωρίζεις και τι μπορείς να κάνεις
Άγχος αποχωρισμού στον σκύλο: Πώς το αναγνωρίζεις και τι μπορείς να κάνεις
Γυρίζεις και βρίσκεις πράγματα κατεστραμμένα. Ο σκύλος σου μπορεί να κλαίει, να ουρλιάζει ή να προσπαθεί να βγει από τον χώρο όπου βρίσκεται.
Ένας σκύλος πρέπει να μπορεί να μένει μόνος του και να ηρεμεί. Όταν η απουσία σου του δημιουργεί έντονο στρες, δεν μιλάμε για περισσότερη αγάπη. Μιλάμε για ένα πρόβλημα που χρειάζεται σωστή διαχείριση. Και το άγχος αποχωρισμού είναι από τα προβλήματα που είναι πολύ πιο εύκολο να προλάβεις παρά να διορθώσεις όταν έχουν ήδη εγκατασταθεί.
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