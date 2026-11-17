Το 9ο A Day With My Pet από το Topetmou.gr έρχεται το Σάββατο στο Άλσος Βεΐκου, στο Γαλάτσι
Το 9ο A Day With My Pet από το Topetmou.gr έρχεται το Σάββατο στο Άλσος Βεΐκου, στο Γαλάτσι
Το Topetmou.gr σας προσκαλεί στην 9η εκδήλωση του A Day with my Pet, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Άλσος Βεΐκου, στο Γαλάτσι, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου
Η μέρα για άλλη μια φορά είναι αφιερωμένη στους τετράποδους φίλους μας που μας δίνουν ατελείωτη αγάπη.
Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι ο χώρος του Άλσους θα γεμίσει με μικρούς και μεγάλους αλλά και πολλές χαρούμενες ουρές. Σκυλάκια και γατάκια θα είναι για άλλη μια φορά οι απόλυτοι πρωταγωνιστές της ημέρας.
Όσοι έρθετε στην εκδήλωση θα έχετε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε πρωτότυπες δράσεις, να πάρετε μέρος σε δημιουργικές δραστηριότητες, να γνωρίσετε υπέροχα αδέσποτα σκυλάκια και γατάκια που ψάχνουν ένα μόνιμο σπίτι και να περάστε όμορφες στιγμές με το κατοικίδιό σας.
Η γιορτή του topetmou.gr, η οποία συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Αττικής, έχει γίνει πλέον θεσμός καθώς σε αυτή συναντιούνται άνθρωποι και ζώα από όλα τα μέρη της Αθήνας.
Τι θα βρείτε λοιπόν στο A Day With My Pet στο καταπράσινο πάρκο του Άλσους Βεΐκου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.topetmou.gr
Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι ο χώρος του Άλσους θα γεμίσει με μικρούς και μεγάλους αλλά και πολλές χαρούμενες ουρές. Σκυλάκια και γατάκια θα είναι για άλλη μια φορά οι απόλυτοι πρωταγωνιστές της ημέρας.
Όσοι έρθετε στην εκδήλωση θα έχετε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε πρωτότυπες δράσεις, να πάρετε μέρος σε δημιουργικές δραστηριότητες, να γνωρίσετε υπέροχα αδέσποτα σκυλάκια και γατάκια που ψάχνουν ένα μόνιμο σπίτι και να περάστε όμορφες στιγμές με το κατοικίδιό σας.
Η γιορτή του topetmou.gr, η οποία συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Αττικής, έχει γίνει πλέον θεσμός καθώς σε αυτή συναντιούνται άνθρωποι και ζώα από όλα τα μέρη της Αθήνας.
Τι θα βρείτε λοιπόν στο A Day With My Pet στο καταπράσινο πάρκο του Άλσους Βεΐκου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.topetmou.gr
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