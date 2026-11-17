Η πανέμορφη Ζολί διασώθηκε από τον δρόμο και ψάχνει ένα σπίτι – Αν την υιοθετήσετε, θα σας κλέψει την καρδιά
Η πανέμορφη Ζολί διασώθηκε από τον δρόμο και ψάχνει ένα σπίτι – Αν την υιοθετήσετε, θα σας κλέψει την καρδιά
Φιλική, τρυφερή και με πανέμορφα γλυκά μάτια, η σκυλίτσα Ζολί είναι ένα υπέροχο ζωάκι για σπίτι.
Φιλική, τρυφερή και με πανέμορφα γλυκά μάτια, η σκυλίτσα Ζολί είναι ένα υπέροχο ζωάκι για σπίτι.
Η Ζολί βρέθηκε εγκαταλελειμμένη στην ερημιά, σε μια περιοχή της Δωρίδας όπου προσπαθούσε να επιβιώσει. Σε κάποιον ήταν φαίνεται ανεπιθύμητη και θέλησε να την αφήσει στο πουθενά μόνη.
Για καλή της τύχη τη βρήκαν οι εθελοντές του Φιλοζωικού Σωματείου Δωρίδος και την πήραν από εκείνο το μέρος που βρισκόταν για να τη σώσουν.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Η Ζολί βρέθηκε εγκαταλελειμμένη στην ερημιά, σε μια περιοχή της Δωρίδας όπου προσπαθούσε να επιβιώσει. Σε κάποιον ήταν φαίνεται ανεπιθύμητη και θέλησε να την αφήσει στο πουθενά μόνη.
Για καλή της τύχη τη βρήκαν οι εθελοντές του Φιλοζωικού Σωματείου Δωρίδος και την πήραν από εκείνο το μέρος που βρισκόταν για να τη σώσουν.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
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