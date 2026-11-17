Γιατί το Σιχ Τσου είναι κάτι περισσότερο από ένα χαριτωμένο προσωπάκι;

Ένα σκυλάκι Σιχ Τσου μπορεί να χωράει με άνεση στην αγκαλιά μας, όμως στη ζωή μας καταλαμβάνει έναν τεράστιο χώρο.