Puppy eyes: Κι όμως, δεν είναι ένας τρόπος του σκύλου που γίνεται επίτηδες για να κερδίσει κάτι
Puppy eyes: Κι όμως, δεν είναι ένας τρόπος του σκύλου που γίνεται επίτηδες για να κερδίσει κάτι
Όλοι μας έχουμε πέσει θύμα των puppy eyes του σκύλου μας. Είναι όντως χειραγώγηση ή μήπως η επιστήμη έχει άλλη άποψη;
Κάθεστε στον καναπέ για να δείτε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Peaky Blinders και να απολαύσετε ένα γεύμα. Πριν την πρώτη μπουκιά, νιώθετε ένα βλέμμα να ακολουθεί κάθε σας κίνηση. Δεν είναι κανείς άλλος, παρά ο σκύλος σας.
Το κεφάλι του γέρνει λίγο, τα αυτιά του χαλαρά και οι εσωτερικές γωνίες των φρυδιών του τραβηγμένες προς τα πάνω. Τα μάτια του είναι ορθάνοιχτα, γυαλίζουν και είναι μέσα στο παράπονο.
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Το κεφάλι του γέρνει λίγο, τα αυτιά του χαλαρά και οι εσωτερικές γωνίες των φρυδιών του τραβηγμένες προς τα πάνω. Τα μάτια του είναι ορθάνοιχτα, γυαλίζουν και είναι μέσα στο παράπονο.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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