Γιατί οι γάτες ακούνε στο «ψι ψι ψι»; Δείτε τους απίστευτους λόγους
Γιατί οι γάτες ακούνε στο «ψι ψι ψι»; Δείτε τους απίστευτους λόγους
Και όμως υπάρχει λόγος που οι γάτες ανταποκρίνονται σε αυτόν τον ήχο.
Είμαστε στο δρόμο και βλέπουμε μια γατούλα να μας κοιτάει. Παιχνιδιάρα και φιλική, θέλει το ''σήμα'' να έρθει προς το μέρος μας. Και εμείς λέμε το γνωστό «ψι ψι ψι». Εκείνη αμέσως τρέχει για χάδια.
Το ξέρουμε ότι οι δικές μας οικόσιτες γάτες έχουν το όνομά τους, το οποίο γνωρίζουν καλά. Τις φωνάζουμε και έρχονται. Κάποιες βέβαια βαριούνται να πλησιάσουν γιατί κοιμούνται ή κάνουν κάτι άλλο. Όμως καταλαβαίνουν ότι απευθυνόμαστε σε αυτές, έστω και αν αδιαφορούν.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Το ξέρουμε ότι οι δικές μας οικόσιτες γάτες έχουν το όνομά τους, το οποίο γνωρίζουν καλά. Τις φωνάζουμε και έρχονται. Κάποιες βέβαια βαριούνται να πλησιάσουν γιατί κοιμούνται ή κάνουν κάτι άλλο. Όμως καταλαβαίνουν ότι απευθυνόμαστε σε αυτές, έστω και αν αδιαφορούν.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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