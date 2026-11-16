Το 9ο A Day With My Pet από το Topetmou.gr έρχεται το Σάββατο στο Άλσος Βεΐκου, στο Γαλάτσι
Το 9ο A Day With My Pet από το Topetmou.gr έρχεται το Σάββατο στο Άλσος Βεΐκου, στο Γαλάτσι
Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι ο χώρος του Άλσους θα γεμίσει με μικρούς και μεγάλους αλλά και πολλές χαρούμενες ουρές.
Το Topetmou.gr σας προσκαλεί στην 9η εκδήλωση του A Day with my Pet, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Άλσος Βεΐκου, στο Γαλάτσι, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου. Η μέρα για άλλη μια φορά είναι αφιερωμένη στους τετράποδους φίλους μας που μας δίνουν ατελείωτη αγάπη.
Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι ο χώρος του Άλσους θα γεμίσει με μικρούς και μεγάλους αλλά και πολλές χαρούμενες ουρές. Σκυλάκια και γατάκια θα είναι για άλλη μια φορά οι απόλυτοι πρωταγωνιστές της ημέρας.
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Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι ο χώρος του Άλσους θα γεμίσει με μικρούς και μεγάλους αλλά και πολλές χαρούμενες ουρές. Σκυλάκια και γατάκια θα είναι για άλλη μια φορά οι απόλυτοι πρωταγωνιστές της ημέρας.
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