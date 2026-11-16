Το 9ο A Day With My Pet από το Topetmou.gr έρχεται το Σάββατο στο Άλσος Βεΐκου, στο Γαλάτσι

Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι ο χώρος του Άλσους θα γεμίσει με μικρούς και μεγάλους αλλά και πολλές χαρούμενες ουρές.