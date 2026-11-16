Πού κρύβονται τα φίδια τον χειμώνα;
Πού κρύβονται τα φίδια τον χειμώνα;
Oι περισσότεροι πιστεύουμε πως τα φίδια πέφτουν σε χειμέρια νάρκη προς το τέλος του φθινοπώρου και ξυπνούν αρχές της άνοιξης.
Oι περισσότεροι πιστεύουμε πως τα φίδια πέφτουν σε χειμέρια νάρκη προς το τέλος του φθινοπώρου και ξυπνούν αρχές της άνοιξης. Αυτό όμως δεν ισχύει, ειδικά σε κάποια μέρη της Ελλάδας, όπως η Κρήτη, που οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ακόμα και τον χειμώνα.
Τα φίδια πέφτουν σε χειμέρια νάρκη, όταν δεν μπορεί το σώμα τους να ανταπεξέλθει σε χαμηλές θερμοκρασίες. Για τα φίδια, οι θερμοκρασίες αυτές είναι πάνω από τους 8οC, όπου τους επιτρέπουν να κυκλοφορούν χωρίς πρόβλημα. Ανάλογα με το μέρος που ζουν και κυκλοφορούν, εξαρτάται και η δραστηριότητά τους. Ίσως δηλαδή να μη σκαρφαλώνουν με την ίδια συχνότητα και ευκολία όπως το καλοκαίρι, μπορεί όμως να βγαίνουν από τις κρυψώνες τους για να φάνε, να εκτεθούν λίγο στον ήλιο ή να ψάξουν να βρουν καλύτερο σημείο να κρυφτούν.
Τα συγκεκριμένα ερπετά είναι ποικιλόθερμα, κάτι που σημαίνει ότι αποκτούν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και δεν παράγουν δική τους θερμότητα όπως ο άνθρωπος και τα θηλαστικά. Όταν η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλή, το σώμα τους γίνεται νωχελικό και η κίνησή τους γίνεται πιο δύσκολη. Έτσι αποσύρονται σε μέρη με σταθερή θερμοκρασία, προκειμένου να αποφύγουν τον θάνατο και την υποθερμία. Γι’ αυτό είναι και ικανά να αντέξουν αρκετό καιρό χωρίς φαγητό και νερό. Όμως, σε περιοχές όπως η νότια Ελλάδα, ίσως να μην πέφτουν καθόλου σε χειμέρια νάρκη, απλά να είναι λιγότερο δραστήρια και να κινούνται ακόμα και τον Δεκέμβρη. Αυτό είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο, όχι μόνο για τα φίδια, αλλά και για άλλα ερπετά. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Τα φίδια πέφτουν σε χειμέρια νάρκη, όταν δεν μπορεί το σώμα τους να ανταπεξέλθει σε χαμηλές θερμοκρασίες. Για τα φίδια, οι θερμοκρασίες αυτές είναι πάνω από τους 8οC, όπου τους επιτρέπουν να κυκλοφορούν χωρίς πρόβλημα. Ανάλογα με το μέρος που ζουν και κυκλοφορούν, εξαρτάται και η δραστηριότητά τους. Ίσως δηλαδή να μη σκαρφαλώνουν με την ίδια συχνότητα και ευκολία όπως το καλοκαίρι, μπορεί όμως να βγαίνουν από τις κρυψώνες τους για να φάνε, να εκτεθούν λίγο στον ήλιο ή να ψάξουν να βρουν καλύτερο σημείο να κρυφτούν.
Τα συγκεκριμένα ερπετά είναι ποικιλόθερμα, κάτι που σημαίνει ότι αποκτούν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και δεν παράγουν δική τους θερμότητα όπως ο άνθρωπος και τα θηλαστικά. Όταν η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλή, το σώμα τους γίνεται νωχελικό και η κίνησή τους γίνεται πιο δύσκολη. Έτσι αποσύρονται σε μέρη με σταθερή θερμοκρασία, προκειμένου να αποφύγουν τον θάνατο και την υποθερμία. Γι’ αυτό είναι και ικανά να αντέξουν αρκετό καιρό χωρίς φαγητό και νερό. Όμως, σε περιοχές όπως η νότια Ελλάδα, ίσως να μην πέφτουν καθόλου σε χειμέρια νάρκη, απλά να είναι λιγότερο δραστήρια και να κινούνται ακόμα και τον Δεκέμβρη. Αυτό είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο, όχι μόνο για τα φίδια, αλλά και για άλλα ερπετά. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα