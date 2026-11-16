Πράσινο, γαλάζιο ή καφέ; Δείτε άγνωστα πράγματα για το χρώμα των ματιών της γάτας σας
Πράσινο, γαλάζιο ή καφέ; Δείτε άγνωστα πράγματα για το χρώμα των ματιών της γάτας σας
Οι οικόσιτες γάτες έχουν στην πραγματικότητα ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων στα μάτια τους.
To χρώμα των ματιών μιας γάτας συνδέεται γενετικά με το χρώμα του τριχώματος ή της γούνας της. Τα ίδια κύτταρα που παράγουν χρώμα και δίνουν το χρώμα της γούνας, δίνουν και το χρώμα των ματιών.
Συχνά όμως αυτό το χρώμα υπερβαίνει κατά πολύ τη σχέση του με το χρώμα της γούνας της. Οι οικόσιτες γάτες έχουν στην πραγματικότητα ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων στα μάτια τους, περισσότερο από πολλά άλλα είδη εκεί έξω (συμπεριλαμβανομένων των σκύλων).
Το χρώμα των ματιών μιας γάτας προέρχεται από την ίριδα, που είναι προφανώς η χρωματιστή περιοχή που περιβάλλει τις κόρες των ματιών. Η ίριδά της αποτελείται από δύο στρώματα, το επιθήλιο και το στρώμα. Τα στρώματα αυτά περιέχουν μελανοκύτταρα που παράγουν διάφορες χρωματικές χρωστικές ουσίες, που ονομάζονται μελανίνη.
Όταν αυτά τα κύτταρα που παράγουν μελανίνη είναι ιδιαίτερα ενεργά, το χρώμα των ματιών της γάτας θα είναι αρκετά έντονο. Πάρτε μια γάτα που γενετικά υποτίθεται ότι έχει κίτρινα μάτια. Εάν αυτά τα κύτταρα είναι ιδιαίτερα ενεργά, τότε τα μάτια της θα έχουν ένα πολύ φωτεινό και χρυσό χρώμα. Εάν τα κύτταρα δεν είναι τόσο ενεργά, τότε η γάτα θα έχει ανοιχτόχρωμα κίτρινα ή ακόμη και λεμονί μάτια. Υπάρχει μια εξαίρεση στον κανόνα που αφορά τις γάτες με μπλε μάτια. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Συχνά όμως αυτό το χρώμα υπερβαίνει κατά πολύ τη σχέση του με το χρώμα της γούνας της. Οι οικόσιτες γάτες έχουν στην πραγματικότητα ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων στα μάτια τους, περισσότερο από πολλά άλλα είδη εκεί έξω (συμπεριλαμβανομένων των σκύλων).
Το χρώμα των ματιών μιας γάτας προέρχεται από την ίριδα, που είναι προφανώς η χρωματιστή περιοχή που περιβάλλει τις κόρες των ματιών. Η ίριδά της αποτελείται από δύο στρώματα, το επιθήλιο και το στρώμα. Τα στρώματα αυτά περιέχουν μελανοκύτταρα που παράγουν διάφορες χρωματικές χρωστικές ουσίες, που ονομάζονται μελανίνη.
Όταν αυτά τα κύτταρα που παράγουν μελανίνη είναι ιδιαίτερα ενεργά, το χρώμα των ματιών της γάτας θα είναι αρκετά έντονο. Πάρτε μια γάτα που γενετικά υποτίθεται ότι έχει κίτρινα μάτια. Εάν αυτά τα κύτταρα είναι ιδιαίτερα ενεργά, τότε τα μάτια της θα έχουν ένα πολύ φωτεινό και χρυσό χρώμα. Εάν τα κύτταρα δεν είναι τόσο ενεργά, τότε η γάτα θα έχει ανοιχτόχρωμα κίτρινα ή ακόμη και λεμονί μάτια. Υπάρχει μια εξαίρεση στον κανόνα που αφορά τις γάτες με μπλε μάτια. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα