Θεωρίες για τους σκύλους και τις γάτες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα
Θεωρίες για τους σκύλους και τις γάτες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα
Και όμως, υπάρχουν απίστευτα πράγματα που πολλοί άνθρωποι σε διάφορες χώρες πιστεύουν ακόμα.
Η γατούλα μας μπορεί να περάσει ολόκληρο το απόγευμα στο περβάζι κι εμείς να χαμογελάμε κάθε φορά που τη βλέπουμε να μισοκλείνει τα μάτια της στον ήλιο. Ο σκύλος μας μπορεί να ξυπνήσει από τον πιο βαθύ ύπνο μόνο και μόνο επειδή άκουσε το κλειδί μας στην πόρτα.
Όταν μοιραζόμαστε την καθημερινότητά μας με ένα ζωάκι, αυτές οι μικρές στιγμές γίνονται από τις πιο πολύτιμες της ημέρας. Γι’ αυτό κι ως κηδεμόνες νοιαζόμαστε για όσα το κάνουν να νιώθει ασφαλές, ακόμη κι όταν οι συνήθειές του μας φαίνονται παράξενες ή αστείες.
Κάποτε οι άνθρωποι έβλεπαν στις ίδιες συνήθειες σημάδια για τον καιρό, την τύχη, ακόμη και για το τι συμβαίνει μετά τον θάνατο. Ένα ουρλιαχτό σκύλου, για παράδειγμα, μπορούσε να τρομάξει ολόκληρο σπίτι. Σήμερα, το ίδιο ουρλιαχτό μπορεί να μας κάνει να χαμογελάσουμε. Σε όλους μας έχει συμβεί να περνά ένα ασθενοφόρο κάτω από το σπίτι μας και ο σκύλος μας να «πιάνει κουβέντα» με τη σειρήνα. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Όταν μοιραζόμαστε την καθημερινότητά μας με ένα ζωάκι, αυτές οι μικρές στιγμές γίνονται από τις πιο πολύτιμες της ημέρας. Γι’ αυτό κι ως κηδεμόνες νοιαζόμαστε για όσα το κάνουν να νιώθει ασφαλές, ακόμη κι όταν οι συνήθειές του μας φαίνονται παράξενες ή αστείες.
Κάποτε οι άνθρωποι έβλεπαν στις ίδιες συνήθειες σημάδια για τον καιρό, την τύχη, ακόμη και για το τι συμβαίνει μετά τον θάνατο. Ένα ουρλιαχτό σκύλου, για παράδειγμα, μπορούσε να τρομάξει ολόκληρο σπίτι. Σήμερα, το ίδιο ουρλιαχτό μπορεί να μας κάνει να χαμογελάσουμε. Σε όλους μας έχει συμβεί να περνά ένα ασθενοφόρο κάτω από το σπίτι μας και ο σκύλος μας να «πιάνει κουβέντα» με τη σειρήνα. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα