Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν στειρώσετε τον αρσενικό σας σκύλο
Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν στειρώσετε τον αρσενικό σας σκύλο
Η στείρωση -ευνουχισμός- των αρσενικών σκύλων είναι μια απλή χειρουργική επέμβαση.
Κατά τη στείρωση αφαιρούνται τα όργανα αναπαραγωγής του ζώου. Στους αρσενικούς σκύλους αναφερόμαστε σε ορχεκτομή, αφαίρεση δηλαδή των όρχεων. Οι όρχεις είναι η κύρια πηγή της ορμόνης τεστοστερόνης, οπότε το επίπεδο αυτής της ορμόνης μειώνεται μετά τη χειρουργική επέμβαση. Για κάποιο χρονικό διάστημα (3-8 μήνες) μετά τη στείρωση, το ζώο μπορεί να είναι σεξουαλικά δραστήριο αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι γόνιμο.
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