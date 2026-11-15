Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν στειρώσετε τον αρσενικό σας σκύλο
TOPETMOU

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν στειρώσετε τον αρσενικό σας σκύλο

Η στείρωση -ευνουχισμός- των αρσενικών σκύλων είναι μια απλή χειρουργική επέμβαση.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν στειρώσετε τον αρσενικό σας σκύλο
Κατά τη στείρωση αφαιρούνται τα όργανα αναπαραγωγής του ζώου. Στους αρσενικούς σκύλους αναφερόμαστε σε ορχεκτομή, αφαίρεση δηλαδή των όρχεων. Οι όρχεις είναι η κύρια πηγή της ορμόνης τεστοστερόνης, οπότε το επίπεδο αυτής της ορμόνης μειώνεται μετά τη χειρουργική επέμβαση. Για κάποιο χρονικό διάστημα (3-8 μήνες) μετά τη στείρωση, το ζώο μπορεί να είναι σεξουαλικά δραστήριο αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι γόνιμο.

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