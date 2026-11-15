Στικτή ύαινα: Τα μυστικά ενός από τα πιο έξυπνα ζώα στον κόσμο
Στικτή ύαινα: Τα μυστικά ενός από τα πιο έξυπνα ζώα στον κόσμο
Αν έχετε παρακολουθήσει την ταινία «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών», πιθανότατα έχετε σχηματίσει μια συγκεκριμένη εικόνα για την ύαινα.
Οι ύαινες είναι ένα από τα πιο παρεξηγημένα και υποτιμημένα είδη του ζωικού βασιλείου. Σήμερα υπάρχουν τέσσερα είδη υαινών: η καφέ ύαινα, η στικτή ύαινα, η ραβδωτή ύαινα και ο λυκόυαινος. Από τα τέσσερα είδη, η στικτή ύαινα είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος, ενώ ο λυκόυαινος είναι ο μικρότερος. Στικτή ύαινα είναι η ύαινα που έχει χαρακτηριστικό τρίχωμα με σκούρες καφέ ή μαύρες κηλίδες πάνω σε κιτρινωπό ή καστανό φόντο.
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