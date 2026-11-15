Στικτή ύαινα: Τα μυστικά ενός από τα πιο έξυπνα ζώα στον κόσμο
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Στικτή ύαινα: Τα μυστικά ενός από τα πιο έξυπνα ζώα στον κόσμο

Αν έχετε παρακολουθήσει την ταινία «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών», πιθανότατα έχετε σχηματίσει μια συγκεκριμένη εικόνα για την ύαινα.

Στικτή ύαινα: Τα μυστικά ενός από τα πιο έξυπνα ζώα στον κόσμο
Οι ύαινες είναι ένα από τα πιο παρεξηγημένα και υποτιμημένα είδη του ζωικού βασιλείου. Σήμερα υπάρχουν τέσσερα είδη υαινών: η καφέ ύαινα, η στικτή ύαινα, η ραβδωτή ύαινα και ο λυκόυαινος. Από τα τέσσερα είδη, η στικτή ύαινα είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος, ενώ ο λυκόυαινος είναι ο μικρότερος. Στικτή ύαινα είναι η ύαινα που έχει χαρακτηριστικό τρίχωμα με σκούρες καφέ ή μαύρες κηλίδες πάνω σε κιτρινωπό ή καστανό φόντο.

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