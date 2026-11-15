Πώς μας αποχαιρετάει η γάτα μας – Καθημερινά, αλλά και για τελευταία φορά
Πώς μας αποχαιρετάει η γάτα μας – Καθημερινά, αλλά και για τελευταία φορά
Η γάτα μας αποχαιρετάει διαφορετικά κάθε μέρα που πάμε στη δουλειά και με άλλο τρόπο όταν νιώθει πως φεύγει από τη ζωή.
Η ζωή με τα κατοικίδια έχει μερικές στιγμές που είναι κοινές για όλους τους κηδεμόνες. Μία από αυτές είναι όταν ετοιμαζόμαστε να φύγουμε από το σπίτι και να αφήσουμε πίσω το λατρεμένο μας τετράποδο.
Ο σκύλος δίνει τη γνωστή του παράσταση με κλάματα, γρατζουνιές στην πόρτα και γάβγισμα που θυμίζει λύκο. Η γάτα είναι πάντα πιο χαλαρή, ήρεμη, μιλώντας με τα μάτια και το υπόλοιπο σώμα της. Ίσως επειδή δεν νιώθει τόσο άγχος όπως οι σκύλοι, ούτε φοβάται τόσο την εγκατάλειψη. Αυτό που της περνάει από το μυαλό είναι πως συμβαίνει ακόμα μία αλλαγή, που ίσως της αλλάξει την καθημερινότητα. Για παράδειγμα, μπορεί να καθυστερήσει το γεύμα της ή να μην έχει τον άνθρωπό της όταν θα έχει όρεξη για χάδια.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ο σκύλος δίνει τη γνωστή του παράσταση με κλάματα, γρατζουνιές στην πόρτα και γάβγισμα που θυμίζει λύκο. Η γάτα είναι πάντα πιο χαλαρή, ήρεμη, μιλώντας με τα μάτια και το υπόλοιπο σώμα της. Ίσως επειδή δεν νιώθει τόσο άγχος όπως οι σκύλοι, ούτε φοβάται τόσο την εγκατάλειψη. Αυτό που της περνάει από το μυαλό είναι πως συμβαίνει ακόμα μία αλλαγή, που ίσως της αλλάξει την καθημερινότητα. Για παράδειγμα, μπορεί να καθυστερήσει το γεύμα της ή να μην έχει τον άνθρωπό της όταν θα έχει όρεξη για χάδια.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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