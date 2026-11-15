Πώς μας αποχαιρετάει η γάτα μας – Καθημερινά, αλλά και για τελευταία φορά

Η γάτα μας αποχαιρετάει διαφορετικά κάθε μέρα που πάμε στη δουλειά και με άλλο τρόπο όταν νιώθει πως φεύγει από τη ζωή.